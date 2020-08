Norge med i nytt vaksinesamarbeid

Etter flere uker med forhandlinger er det klart at Norge får delta i vaksinesamarbeidet Covax, som skal sikre tilgang til flere vaksiner mot koronaviruset.

EU-kommisjonen opplyser mandag at unionen tar sikte på å forplikte seg til det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax – og åpner dermed for at også Norge kan forplikte seg, ifølge VG.

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) bekrefter at Norge vil delta i samarbeidet nå som EU har gitt anledning til det.

Samarbeidet innebærer felles innkjøp og fordeling av vaksiner til alle land og sikrer Norge tilgang til flere vaksiner enn gjennom EU-samarbeidet alene.

Covax ledes av Verdens helseorganisasjon (WHO), sammen med vaksinealliansene Cepi og Gavi. Samarbeidet skal sørge for at alle land skal få vaksinedoser samtidig, så de kan dele ut til de hardest rammede befolkningsgruppene.

– Selv om vi har god tilgang på vaksinekandidater gjennom EU, kan vi på ingen måter utelukke at den beste vaksinekandidaten er en del av Covax-samarbeidet, sier statsråden.

(©NTB)