- Livet vårt kunne ha vært helt ødelagt

Sommeren var på hell og familien på fem fra Fevik i Grimstad fant ut at de ville nyte den nydelige fredagen i august.

Pappa rundet av dagen tidlig, slik de alle kunne komme seg i båten og sette kursen ut mot de fine holmene ute ved Skagerrakkysten. Planen var noe barna digget: Overnatting i båten.

Men dagen ble ikke som planlagt.

Det var Agderposten som først omtalte saken.

Plutselig borte

Klokka var rundt 15, og sola sto fortsatt høyt på himmelen, da pappa Kenneth Gorman (40) la båten til ved brygga på øya Merdø utenfor Arendal.

De hadde knapt fortøyd før Sander (11), Mats (6) og Aksel (4) hoppet i land og satte kursen mot strandkanten.

SKREMMENDE: Bare et øyeblikks uoppmerksomhet var nok til at Anne Gorman holdt på å miste sin yngste sønn. Foto: Aage Aune / TV 2

Ikke lenge etter kom seksåringen Mats løpende tilbake til båten, han måtte på do. Mens pappa hjalp han, ryddet mamma Anne (38) sammen barnas klær, solkrem og mat, mens hun samtidig kikket etter de to andre guttene.

11-åringen hadde fått på seg svømmebriller og sammen med to kamerater sto han med hodet nede i vannet for å lete etter småkrabber.

Aksel minstemann (4) lekte i vannkanten like ved båten.

Anne trakk pusten og kjente hvor godt sola varmet. Hun smilte mens hun ryddet sammen sakene i båten. Da hun kikket opp igjen for å se etter Aksel, frøs blodet i årene.

Han var ikke der lenger.

Sto om sekunder

Mens panikken dundret i hele kroppen, lot hun blikket haste bortover stranden. Plutselig så hun fireåringens lett gjenkjennelige, røde badebukse.

– Da gikk det opp for meg: Aksel står ikke, han flyter, sier Anne.

Hun ropte av full hals til eldstesønnen Sander, som ikke sto så langt unna broren. Men hun skjønte fort at Sander ikke hørte henne. Da la hun på sprang, så fort beina kunne bære henne.

Anne visste at dersom hun hadde sett riktig, at fireåringen virkelig hadde druknet, var det ingen tid å miste.

Mens Anne sprang, kikket Sander opp fra vannflaten. Da så han lillebroren flyte like i nærheten.

– Jeg tenkte at han pleier jo ikke å flyte slik, på et sted hvor han ikke kan stå. Jeg klarte å komme ut til han, kastet han opp på skulderen og hastet mot land, mens jeg ropte på hjelp, sier Sander (11).

HELT: Sander (11) handlet riktig og raskt. Han fikk lillebror opp på stranden og tilkalt hjelp. Foto: Aage Aune / TV 2

Ikke tegn til liv

Det vrimlet av folk på den lille stranden. Heldigvis var det én av dem som reagerte spontant. Kvinnen slo Aksel i ryggen, men det var ikke tegn til liv.

– Jeg kastet meg ned i sanden. Da så jeg at han var helt blå på leppene og det kom skum ut av munnen. Det var ikke tegn til liv. Jeg la han på rygg og startet innblåsinger, sier Anne mens hun skjelver lett.

Kvinnen som hadde begynt å banke Aksel i ryggen deltok med hjertekompresjoner på den lille kroppen.

– Nydeligste skriket jeg har hørt

Etter to innblåsinger mente Anne at hun hørte pust, men fikk klar beskjed om at hun måtte fortsette.

Etter to nye innblåsninger begynte endelig fireåringen å veive med armene, mens han hostet.

Deretter sto vannspruten fra lungene, før han begynte å gråte.

– Det er det nydeligste skriket jeg har hørt i hele mitt liv, sier pappa Kenneth og blir blank i øynene.

Livredning

Ikke lenge etter landet redningshelikopteret. Aksel og mamma ble fraktet til sykehuset i Kristiansand for sjekk.

Aksel hadde hatt flaks. Familien hadde flaks.

SAMLET: Det som skulle være en hyggelig helg på båten ble raskt til et mareritt for familien Gorman. Foto: Aage Aune / TV 2

Anne, som jobber som sykepleier på legevakten i Arendal, har trent på hjerte- og lungeredning mange ganger. Men hun har aldri utført det på et menneske før.

– Jeg hadde aldri drømt om at første gang jeg skulle utføre livredning, så var det på min egen sønn, sier Anne og blir stille.

– Livet kunne vært ødelagt

Hun og ektemannen står fram og forteller hva som skjedde for tre uker siden, i håp om at andre kan lære noe av marerittet de opplevde.

– Det er skremmende hvor fort det skjer. Det handler bare om et øyeblikk uoppmerksomhet, sier Anne som ikke har klart å ta helt innover seg hvor ille det kunne ha gått.

– Det var en skikkelig vekker. Livet vårt kunne jo ha vært helt ødelagt, sier hun og ser på de tre sønnene som leker i vannkanten – på samme sted hvor de to uker tidligere holdt på å miste Aksel.

TILBAKE: To uker etter ulykken er brødrene tilbake på stranden på Merdø. Ingen av dem er heldigvis blitt redd for vann. Foto: Aage Aune / TV 2

Oppfordring til andre

– Til alle foreldre der ute: Drukning er ikke som på film, det er sjelden roping og skriking, men istedet en stille kamp for livet. Løft blikket, hold oversikt over egne og andres barn. Vi har ingen å miste.

Kommunikasjonsdirektør Hasse Lindmo i Redningsselskapet håper også at andre foreldre kan lære noe av familien Gormans skremmende opplevelse.

– Historien med Aksel og Sander fikk heldigvis en lykkelig utgang. Det som er utrolig viktig når det gjelder barn og potensiell drukning er å løfte blikket når de bader. I alle tilfellene hvor barn har druknet i år har det hatt med bading å gjøre. Nå man er på bading med barn, er man nødt til å være i gripbar avstand. Det er utrolig viktig, sier Lindmo.