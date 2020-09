Forventer angrep på favorittene

Se Tour de France fra kl. 13

I dag kommer første virkelige fjellutfordring for de største sammenlagtfavorittene i Tour de France. Målgang er på toppen av Orcières-Merlette. Førstekategori-bakken er 7,1 km lang og har en gjennomsnittlig stigningsprosent på 6,7. Det svir godt i beina dersom man ikke har dagen.

– Virker supersterk

De fleste peker på Jumbo-Visma og Ineos som de to sterkeste lagene i årets Tour. Kapteinene Primoz Roglic og Egan Bernal har holdt en lav profil de første etappene. Med tanke på at begge har slitt med skader i opptakten til Tour de France, tror TV 2-ekspert Thor Hushovd at andre sammenlagtkandidater vil sette favorittduoen på prøve.

– Det er ikke for tidlig til å angripe. Jeg tror det er mange som har lyst til å sette press på Bernal og Roglic allerede nå. De vet at Roglic og Bernal har hatt en litt tung inngang til Tour de France. Jo tidligere, jo større mulighet har man til å sette press på dem. Quintana og Landa vil nok teste dem. Ellers tror jeg det blir en etappe for bruddet i dag, spår han.

Hushovd mener Jumbo-Visma har grunn til å være hakket mer fornøyd med Tour-åpningen enn Ineos.

– Jeg tror at både Ineos og Jumbo-Visma har kontroll på sine kapteiner. Foreløpig ligger Jumbo-Visma litt bedre an. Tom Dumoulin virker supersterk. Roglic gjemmer seg. Jeg tror han vil følge de beste i dag uten problemer. Foreløpig er det 1-0 til Jumbo-Visma. Det tror jeg det også kommer til å være etter dagens etappe, sier han.

Vil prøve seg

Bak Roglic og Bernal er det et kobbel med angrepslystne ryttere. En av dem er Alexander Kristoffs lagkompis Tadej Pogacar.

– I dag var det rolig, men i morgen blir det en helt annen historie. Hvis beina er gode vil jeg prøve noe, sa Pogacar etter mandagens målgang i Sisteron.

Julian Alaphilippe er for øyeblikket sammenlagtleder. Franskmannen er også blant favorittene på den fjerde etappen og vil selge seg dyrt i kampen for å beholde trøyen.

– Jeg vil gi alt. Det er en enorm ære å ha på seg den gule trøya. Vi vil fortsatt kontrollere. I finalen er det beina som vil snakke, sier han.