Stenseng om Grandes bekymringsmelding: – En samtale

– Arild Grande har vært på partikontoret for en samtale, sier partisekretær Kjersti Stenseng til TV 2.

Stortingsrepresentant Arild Grande avsluttet i helgen arbeidet som valgkomiteens leder i Trøndelag Ap. Prosessen har blitt svært omdiskutert, og både Stenseng og Grande selv har sett behov for en gjennomgang.

Noen timer etter møtet med assisterende partisekretær Kristine N. Kallset, kom en omfattende statusoppdatering på Grandes Facebook-side.

I SAMTALE: Arild Grande sier han fremmet en bekymringsmelding om ukulturen i Trøndelag Ap. Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix

Avviser varsel om personer

Her skriver Grande at han har fremmet en bekymringsmelding om konkrete hendelser og ukultur i Trøndelag Arbeiderparti.

– Han sier han har levert en bekymringsmelding. Hva er det dere har mottatt?

– For meg er en bekymringsmelding og en samtale der en tar opp ting, det samme, sier Stenseng.

Partisekretæren understreker at det ikke er snakk om varsling om konkrete personer.

Åpen strid

I helgen var han i åpen strid med stortingskollega Ingvild Kjerkol under fylkesårsmøtet i Trøndelag. Grande ledet valgkomiteen og sa han ville trekke seg hvis Kjerkol ble innstilt som fylkesleder. Internt i valgkomiteen sa han at det kunne komme et varsel, hvis Kjerkol ble valgt. Et slikt varsel har altså ikke kommet.

– Vi har ikke fått et varsel mot noen enkeltpersoner, men vi bistår gjerne med å løse opp i eventuell konflikter, og ting Arild har tatt opp, sier Stenseng.

– Han viser til konkrete hendelser og ukultur. Hva er det dere skal nøste i her?

– Jeg har ikke tenkt å gå inn i detaljer i samtaler, men Arild hadde behov for å ta opp ting. Det har han gjort, og så bistår vi gjerne med å løse eventuelle konflikter, gjentar partisekretæren.

– Sådd påstander

Kjerkol var rasende på Grande, og omtalte prosessen i valgkomiteen som det groveste hun hadde vært med på.

– Det Grande har gjort kan ikke bli stående. Det bryter med alle rutiner og vedtak og hvordan varsler skal behandles. Dette er det groveste tjuvtrikset jeg har vært med på i politikken. Og det vil ikke bli ståendes. Dette vil jeg ta opp på årsmøtet, sa Kjerkol til TV 2.

Stenseng har også tidligere kritisert prosessen. Fra hennes side har det vært viktig å understreke hvordan samtaler om konkrete varsler skal håndteres.

– Diskusjoner rundt varsler skal ikke være en del av valgkomiteens arbeid.

Stenseng viser forståelse for at Kjerkol har opplevd helgens påstander som ubehagelige.

– Det var sådd påstander mot Ingvild, og det er alltid ubehagelig å få mot seg.