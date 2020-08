Barnetrygden øker for de yngste

Barnetrygden går opp med 300 kroner i måneden for barn under seks år. Dermed kan småbarnsfamilier plusse på 3.600 kroner i året.

Økningen trer i kraft fra tirsdag. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) kaller det et historisk løft.

– 3.600 kroner ekstra i året kommer til å gjøre hverdagen romsligere for de barnefamiliene som trenger det mest, sier Ropstad.

Barnetrygden for de yngste blir heretter på 1.354 kroner i måneden, eller 16.248 i året.

Ropstad viser til at en økning gir et løft til småbarnsforeldre, som ofte har kortere fartstid i yrkeslivet og derfor kan ha svakere økonomi enn foreldre med eldre barn.

– Omkring 111.000 barn vokser i dag opp i familier med vedvarende lav inntekt. Barnetrygden er den enkeltstønaden som trolig betyr mest for å sørge for at færre barn vokser opp i lavinntektsfamilier. Jeg håper denne økningen kan bidra til å gi noen av disse barna bedre muligheter, sier han.

