Spania nærmer seg ny smittebølge: – Vi er urolige

Flere land i Europa har nå svært høye smittetall og nærmer seg en ny bølge. – Det er kjempehøye smittetall og vi er urolige for at det vil påvirke oss, sier Nakstad.

Vi ser nå flere lokale smitteutbrudd rundt om kring i landet og det er krisemøter i flere kommuner etter lokale utbrudd av covid-19.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror det vil være en ny normal framover at vi får små, spredte utbrudd lokalt.

– Men det som er bra, er at det ser ut til at det blir tatt alvorlig og at man klarer å teste og smittespore bra. Så langt har man fått kontroll i de fleste kommuner hvor man har hatt utbrudd, sier Nakstad.

Smitten forflytter seg

Han påpeker at noe av årsaken til dette er at folk er mye mer mobile nå enn de var på våren.

– Det betyr at selv om vi har lite smitte i samfunnet, så flytter smitten på seg og kan i prinsippet dukke opp ganske mange steder – og det er en utfordring. Men det som er bra nå er at vi kan teste flere og fange dem opp litt lettere. Men det er fortsatt krevende for kommunene, sier Nakstad.

– Vi står framfor en influensasesong. Hvordan ser du på den generelle koronasituasjonen nå? Er du bekymret for høsten?

Bekymret

– Jeg tror vi har en ny normal nå, hvor det dukker opp lokale tilfeller støtt og stadig. Men heldigvis går totaltallene litt nedover i Norge nå, og det ser ut til at vi begynner å få en viss kontroll etterhvert. Men det er mye vanskeligere nå enn det var i vår ved at vi har en mye større mobilitet nå og er mye mer på farten enn da, sier Nakstad.

Nakstad mener det utviklingen i Europa gir større grunn til bekymring.

– Vi ser med enda større grunn til bekymring på det som skjer i Europa nå. For eksempel i Frankrike og Spania begynner de virkelig å nærme seg en ny bølge nå. Selv om de riktignok tester mange flere nå enn før og fanger opp flere tilfeller, så er de snart oppe på over 7000 smittetilfeller om dagen. Det er kjempehøyt og vi er urolige for at det vil påvirke oss, at hele situasjonen i Europa, etter hvert også vil påvirke oss, sier den assisterende helsedirektøren.