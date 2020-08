Slik forsvarer Høie skjenkestoppen

Flere politikere går ut mot skjenkestopp ved midnatt, og mener at det ikke har fungert som koronatiltak.

Nå går helseminister Bent Høie ut og tar sterk avstand fra dem som kobler helgens mye omtalte grottefest i hovedstaden til skjenkestoppen.

– Jeg tar sterk avstand fra dem som prøver å lage en kobling mellom den ulovlige grottefesten og skjenkestopp, sier Høie til TV 2.

Samtidig sier helseministeren at han er glad for at vi ikke står ovenfor en stor nasjonal tragedie med mange døde unge mennesker, etter grottefesten der flere endte på sykehus.

GROTTEFEST: Inngangen til grotten hvor sju personer trolig ble kullosforgiftet og deretter sendt til sykehus etter en fest natt til søndag. Foto: Jil Yngland /NTB Scanpix

– Summen av festing har gått ned

Høie forklarer at det hadde vært umulig arrangere et raveparty på et utested i Norge i dag, grunnet kravet om bordservering.

– Så denne koblingen tar jeg sterk avstand fra, sier Høie.

– Det kan se ut som at det er tryggere å skjenke ute enn på privatfester?

– Det er åpenbart at summen av festing har gått ned som følge av skjenkestoppen. At det har blitt noe mer hjemmefester kan godt tenkes, men vi har klart å beholde kontrollen på smittespredningen gjennom nedbremsingen som regjeringen gjennomførte i begynnelsen av august, sier Høie.

Han mener dette var helt nødvendig fordi man ser at det har vært en økning i smittede i aldersgruppen som bruker utesteder.

– Så vil vi gjøre en totalgjennomgang av disse tiltakene i midten av september, og blant annet se på skjenkestoppen, sier Høie.

UENIG: Frps Sylvi Listhaug mener skjenkestoppen burde oppheves. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix

– Mange kunne vært unngått

Mandag sa Sylvi Listhaug til TV 2 at noen av hjemmefestene som politiet må bruke tid på kunne vært unngått dersom utesteder hadde vært åpne.

– Politiet har hendene fulle med å gå på hjemmefester, stoppe musikk og holde på. Vi skulle likt å se at folk ikke gikk på fest, og holdt seg hjemme, men verden er ikke sånn, sier Listhaug.

Nå mener hun det er på tide at skjenkestoppen oppheves.

– Nå må Bent Høie komme til fornuften og gjøre noe mer dette, slik at politiet får brukt tiden sin på det som er viktigst, sier Listhaug.

Hun tror smittesituasjonen kommer ut av kontroll på hjemmefestene.

– Man kommer opp i promille og så glemmer man alle reglene man bør følge, og det er jo fordelen med et utested. Der er det vakter og ansatte som passer på, i stedet for at det går vilt for seg i hjem, sier Listhaug.

Dobbelt så mange smittet på private arrangementer

Mandag ble det kjent at tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at det trolig var dobbelt så mange som ble koronasmittet på private arrangementer som på utesteder i første del av august.

Det er knyttet noe usikkerhet til tallene, ettersom de er basert på hva smittede selv oppgir som kilden til smitte. Ifølge deres tall oppga ni prosent av dem som ble smittet i Norge i uke 31-32 og 32-33 at dette skjedde på et serveringssted. Over dobbelt så mange har oppgitt at de er blitt smittet ved private arrangementer i samme periode.

I slutten av uke 32 ble det innført skjenkestopp ved midnatt i Norge