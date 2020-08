Tok over ledelsen i klatrekonkurransen, så gikk det galt

Se avslutningen av mandagens etappe på TV 2 og Sumo nå!

Glede ble snudd til et mareritt for Cofidis-rytter Anthony Perez (29) på mandagens Tour de France-etappe.

Franskmannen hadde kapret nok poeng på etappens to første kategoriserte stigninger til at han ville ta over den prikkete klatretrøyen. Alt Perez måtte gjøre var å komme seg til mål - det klarte han ikke.

For i utforkjøringen ned fra Col des Lèques, etappens tredje stigning, gikk det galt. Perez punkterte like før toppen av fjellet og ga gass for å ta igjen feltet etter å ha byttet hjul. Ifølge arrangøren skal Perez ha holdt 58 km/t da han krasjet i en av sitt eget lags biler før han veltet. Ifølge Cofidis gir de første undersøkelsene mistanke om et åpent ribbeinsbrudd. Det er ikke bekreftet at Perez har pådratt seg et kragebeinsbrudd, slik det ble rapportert med en gang.



Perez ble tatt hånd om Tourens medisinske personell og fraktet til sykehus i Digne-les-Bains, drøyt tre mil unna målgang i Sisteron.

Les 1ers éléments font état d’une fracture ouverte costale avec possible pneumothorax. Ni le staff, ni l’équipe médicale de la course ne confirme pour l’instant la fracture de la clavicule. Anthony va subir des examens approfondis (dont un scanner) à l’hôpital.#CofidisMyTeam — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) August 31, 2020

Klatretrøyen blir dermed værende på skuldrene til Perez' landsmann Benoit Cosnefroy fra AG2R.

– Det er flaks, for den skulle Perez hatt etter å ha vunnet de to første tredjekategoristigningene, sa TV 2s kommentator Christian Paasche.