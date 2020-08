Flere meldinger om grottefest: Derfor rykket ikke politiet ut

Dette bekrefter politiet i en pressemelding mandag ettermiddag.

– Det stemmer at politiet fikk melding via sentralbordet lørdag 29. august klokken 11.43 fra en person som ville varsle om en stor planlagt fest. Melder ringte på bakgrunn av bekymring for mulig smitte, siden det var mange som var påmeldt festen. Melder opplyste at festen skulle være i Oslo, mulig i en bunker eller lignende, opplyser pressesjef Unni T. Grøndal i Oslo politidistrikt.

Også klokken 00.40 natt til søndag fikk politiet melding om støy og 20-30 unge berusede personer i området rundt grotten på St. Hanshaugen i Oslo. Men de rykket fremdeles ikke ut.

– Hadde ikke kapasitet

Politiet opplyser at det veldig travelt med mange pågående oppdrag, blant annet knivstikking på Haugenstua, på det tidspunktet denne meldingen ble ringt inn.

– Politiet hadde på dette tidspunktet ikke kapasitet til å følge opp meldingen om støy og berusede ungdommer, skriver politiet i pressemeldingen.

Først klokken 03.46 natt til søndag kom en politipatrulje tilfeldigvis over mange berusede ungdommer i bunkeren på St. Hanshaugen.

De skjønte da fort alvoret i situasjonen.

– Patruljen varslet operasjonssentralen og det ble øyeblikkelig satt inn store ressurser for å berge og få ut de som befant seg i grotten. Alle som var inne ble evakuert og en rekke av de som befant seg der ble fraktet til sykehus. To av polititjenestemennene som var inne måtte også sjekkes ut av helsepersonell, skriver politiet i pressemeldingen.

Syv personer ble funnet bevisstløse inne i bunkeren, og totalt ble 27 personer fraktet til sykehus.

Politiet opplyser at de syns det er positivt at folk melder fra til politiet, og er opptatt av smittevern og spredning.

– Politiet får daglig inn flere meldinger om arrangementer og fester, og spesielt i helgene. Vi har ikke kapasitet til å rykke ut på alle disse med bakgrunn i smittevern, men vil kunne gjøre det når det er grunnlag for vår tilstedeværelse, opplyser Grøndal.

To siket

To personer er siktet etter grottefesten og politiet vurderer om flere skal siktes.

Politiadvokat Julie Wangensteen Lien sier til TV 2 at dette er en alvorlig sak hvor politiet foreløpig er i en innledende fase.

– Vi gjennomfører forløpende etterforskningsskritt, er i dialog med Oslo Universitetssykehus, går gjennom beslag som er tatt i saken og undersøker spor, inkludert elektroniske spor. Innledningsvis er det viktig å få informasjon for å få et helhetlig bilde av stasjonen, sier Lien.

Alle de 27 personene ble innlagt på sykehus med kullosforgiftning, etter den ulovlige festen i en bunkeren, er utenfor livsfare.

Overlege Fridtjof Heyerdahl ved CBRNE-senteret ved Oslo universitetssykehus sier de mest alvorlig skadde kom seg ut i grevens tid.

– Hadde konsentrasjonen av kullos vært noe høyere eller tømmingen av lokalet noe forsinket, kunne vi hatt dødsfall, sier Heyerdahl.