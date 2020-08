Magnus Devold bekrefter forhold: – Alt er rosenrødt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Etter spekulasjoner over lengre tid, kan komiker Magnus Devold (33) røpe at han er tatt av singel-markedet.

Det kommer frem i en episode i podcasten «Baarli og Benjamin går i terapi.»

– Jeg er i et forhold, ja, forteller Devold til programlederne.

Han forteller videre at forholdet er ganske nytt, og at de er i det nyforelskede stadiet.

– Vi er helt i andre enden av krangleskalaen. Alt er kun rosenrødt. Eneste problemet i mitt forhold er at når hun er på kjøkkenet i to minutter, så får vi ikke sett hverandre, sier komikeren.

God kveld Norge har ikke lyktes å komme i kontakt med Magnus Devold.

Mystisk kjæreste

I podcasten er han svært hemmelighetsfull rundt hvem den utkårede er, men da han i 2017 fikk spørsmål fra VG om hvordan den neste kjæresten skulle være, svarte han:

– Hun bør være morsom. Også bør hun synes jeg er morsom, ellers tror jeg det blir veldig slitsomt for henne. For øvrig er jeg åpen for det meste, sa han den gang.

I tillegg til komikerjobben er Devold også programleder, skuespiller og stuntreporter. Han har figurert alene i underholdnings- og reiseprogrammene «Kjør meg til OL» og «Slep meg på ferie», og sammen med Ylvis-brødrene i «I kveld med Ylvis».

Tidligere var han kjæreste og samboer med Amanda Erlandsen (27), som jobber i samme bransje.

Niklas Baarli er medvirkende i God kveld Norge som programleder.