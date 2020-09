Chelsea gjorde stjerneskuddet til tidenes dyreste tysker

En langvarig saga er over – og London-klubbens sjette signering foran den kommende sesongen er et faktum.

Kai Havertz er klar for Chelsea. Han har skrevet under på en femårskontrakt, opplyser London-klubben på sine nettsider. 21-åringen, ansett som et av de største talentene fra Tyskland på lang tid, hentes fra Bayer Leverkusen.

Der scoret han tolv mål på 30 Bundesliga-kamper i sesongen som var.

– For meg er dette en drøm som går i oppfyllelse ved å spille for en så stor klubb som Chelsea, sier Havertz, ifølge klubbens nettsider.

– Kai er en av de beste spillerne i sin alder i verden, så vi er veldig glade for at fremtiden hans er i Chelsea. Han har en bevist stamtavle fra en av Europas beste ligaer, spiller for det tyske landslaget og er et veldig spennende talent, sier Chelsea-direktør Marina Granovskaja.

At Chelsea har ligget langflate etter Havertz, har vært en dårlig skjult hemmelighet gjennom sommeren. Ifølge den velrenommerte The Athletic-journalisten David Ornstein, betaler Chelsea like i overkant av 70 millioner euro inkludert tilleggsklausuler. Det tilsvarer rundt 740 millioner kroner.

Det betyr at Havertz er tidenes dyreste tysker, men hakket billigere enn Chelseas dyreste kjøp – Kepa Arrizabalaga.

– Kan gå inn og herje med en gang

Havertz' unge alder til tross – TV 2s fotballekspert tror at tyskeren kan ta Premier League-nivået med en gang.

– Jeg ser ikke noen grunn til at han ikke skal gjøre det. Forbeholdet er at det alltid er vanskelig å vite hvordan spillere tar en ny klubb med nye medspillere, ny liga og slikt. Det er ikke noen automatikk i det, men jeg blir ikke overrasket i det hele tatt om han går inn og herjer, sier Simen Stamsø-Møller.

– Han slår meg som en type som ikke lar seg prege av press og så videre. Han virker rolig, trygg og god uansett hvor stor oppgaven er. Jeg har veldig troen på at det kommer til å funke kjempebra, fortsetter han.

Ballack-sammenligning

Havertz er i utgangspunktet offensiv midtbanespiller, men er også blitt brukt som spiss og på høyreflanken i Bayer Leverkusen. 21-åringen fikk mye ros gjennom sesongen som var.

Midtbanelegenden Michael Ballack spilte en periode for Chelsea. Foto: Glyn Kirk

– Alles øyne er på Braut Haaland og Jadon Sancho, men fra et tysk perspektiv er Havertz den største. Han er som en hybrid mellom Michael Ballack og Mesut Özil, har tidligere Bayern München-spiller Owen Hargreaves sagt.

Også tidligere Liverpool-spiller Dietmar Hamann har dratt Ballack-parallellen:

– Han er den ene spilleren som skiller seg ut. Han er en fantastisk spiller og minner meg om Michael Ballack. Han har en slags arroganse – på en fin måte. Han er like god med begge bein, han er høy og han er god i lufta.

Kjøpefest

Fra før har Chelsea sikret seg Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell, Thiago Silva og Malang Sarr. Sistnevnte sendes imidlertid rett på utlån. Et bra overgangsvindu, konstaterer TV 2s fotballekspert.

– Mange av dem kan gå inn og starte med en gang, men det hadde vært vanskelig å sette en startellever allerede i dag. Det er veldig få av dem som har spilt sammen i det hele tatt, og det er ikke automatikk i det kommer til å fungere umiddelbart. Spiller for spiller er de fine signeringer. Aller mest offensivt. Jeg er ikke helt sikker på at Silva fikser forsvaret, men Havertz og Ziyech har jeg skikkelig troen på at kan få det til å svinge veldig av Chelsea. At de har hentet mye kvalitet, er det ikke tvil om, sier Stamsø-Møller.

Chelsea skal også være ute etter den 28 år gamle målvakten Edouard Mendy. Han spiller i franske Rennes, som ifølge Telegraph krever i overkant av 350 millioner kroner.