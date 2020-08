Grande har levert bekymringsmelding om «hendelser og ukultur»

Det skriver Grande selv på sin Facebook-side.

– Jeg har tatt initiativ overfor Arbeiderpartiet sentralt til en prosess hvor man kan komme til bunns i ting som har skjedd i fylkespartiet og finne løsninger som gjør at alle kan få mulighet til å gå videre, skriver Grande.



Dette initiativet ble tatt i går, søndag, og jeg har bedt om at partikontoret får ansvaret for å gjennomføre denne prosessen. Jeg hadde første møte med assisterende partisekretær i dag.



– I dette møtet har jeg fremmet bekymringsmelding om hendelser og ukultur i Trøndelag Arbeiderparti som det bør ryddes opp i, skriver Grande videre.

Han presiserer ikke om bekymringsmeldingen gjelder nyvalgt fylkesleder Ingvild Kjerkol.

Møte med partikontoret

Tidligere onsdag kom valgkomiteens leder Arild Grande ut av partikontoret etter et møte med assisterende partisekretær Kristine Kallset.

I helgen truet Grande med å trekke seg fra valgkomiteen, hvis stortingskollega Ingvild Kjerkol ble valgt til fylkesleder. Samtidig sa han det kunne komme et varsel mot Kjerkol hvis hun ble valgt.

– Jeg fortalte om meldingen, som jeg syntes var riktig at komiteen var klar over. Det ville vært rart om jeg ignorerte den, og sviktet dem som fortalte sine historier, sa Grande i helgen.

Kjerkol var rasende på Grande, og omtalte prosessen i valgkomiteen som det groveste hun hadde vært med på.

– Det Grande har gjort kan ikke bli stående. Det bryter med alle rutiner og vedtak og hvordan varsler skal behandles. Dette er det groveste tjuvtrikset jeg har vært med på i politikken. Og det vil ikke bli ståendes. Dette vil jeg ta opp på årsmøtet, sa Kjerkol til TV 2.

Partisekretær Kjersti Stenseng har også kritisert prosessen.

– Trusler om mulige varsler skal selvsagt ikke brukes som argument i en valgkomite, sa Stenseng til TV 2 lørdag.

Tre ønsker

I Facebook-innlegget fremmer Grande disse tre ønskene for prosessen videre.

1. At de som har hatt vonde opplevelser får en unnskyldning.

2. At det settes i gang en prosess med Trøndelag Arbeiderparti og partiet sentralt for å rydde opp i ukulturen som er omtalt over lang tid, samt utvikles planer som kan sikre at ingen flere skal oppleve det enkelte har vært utsatt for.

3. At det utarbeides en etisk standard i partiet for folk som får ledende verv, med klare krav til hvordan man jobber med kultur og ledelse.

– Jeg sa på fylkesårsmøtets talerstol at jeg har sett folk bli støtt ut, baksnakket, knust, enkelte nærmest gå til grunne i en usunn partikultur. Alle vil selvsagt ikke kjenne seg igjen i dette bildet, iallfall ikke folk som har makt og selvtillit. Men det finnes folk som ikke har, eller har hatt det godt, i partiet vårt, skriver Grande videre.

Saken oppdateres!