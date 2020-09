Bekreftet: Manchester United hentet Ajax-stjerne

Manchester United bekrefter overgangen på sine nettsider. Midtbanespilleren har skrevet under på en femårskontrakt med mulighet for forlengelse.

– Jeg klarer nesten ikke å forklare hvor god mulighet det er å komme til en klubb med en så stor historie. Alle har fortalt meg om hvor fantastisk atmosfæren er på Old Trafford, og jeg ser frem til å oppleve det når det er trygt for supporterne å komme tilbake, sier van de Beek, ifølge klubbens nettsider.

Donny van de Beek er denne uken på landslagssamling med Nederland. Han har spilt ni A-landskamper. Foto: Koen Van Weel

Midtbanespilleren hentes fra Ajax, hvor han var en av lagets beste spillere da nederlenderne tok seg til en sensasjonell semifinale i Champions League i 2019.

– Etter å ha snakket med manageren om hans planer for laget, er det utrolig spennende å se hvilken retning klubben er på vei i. Jeg kan ikke vente på å bli en del av det, sier van de Beek.

Ifølge flere britiske medier, deriblant The Times, betaler Manchester United 468 millioner kroner for 23-åringen.

– En kjempegod signering til en fornuftig pris, mener TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

At van de Beek ser for seg en fast plass på laget, skal ha vært en medvirkende faktor til at han flytter til Manchester, skriver The Times. Barcelona skal ha vært med i kampen om å hente spilleren.

Hylles av Solskjær

Nå får Ole Gunnar Solskjær enda en målfarlig midtbanespiller i troppen. Kristiansunderen mener at hans nye spiller både har personligheten og ferdighetene til å mestre overgangen til Manchester United.

– Evnen hans til å se rom, timingen på bevegelsene og hvordan han leser spillet vil utfylle dem vi har på midtbanen. Overgangen styrker virkelig dybden vi har i den posisjonen, mener Solskjær, ifølge klubbens nettsider.

Van de Beek scoret åtte mål på 23 kamper før den nederlandske ligaen ble stanset i vår. I tillegg scoret han to mål i Champions League, deriblant mot United-rival Chelsea på Stamford Bridge. Det målet kan du se i videovinduet øverst.

– Får man plass til Bruno Fernandes, Paul Pogba og Donny van de Beek i samme lagoppstilling?

– Ja, det tror jeg man får. Det kommer an på hvor man tar utgangspunkt i at de forskjellige skal spille, men det er et helt supert problem å ha – hvem skal spille til enhver tid? Da blir det naturlig konkurranse om plassene, svarer Stamsø-Møller.

– I dag hadde han (van de Beek) nok startet på benken, men det er veldig få spillere som leverer på sitt ypperste med en gang. Akkurat i dag er det kanskje ikke plass til alle tre, men på sikt kan det godt hende, fortsetter han.

Dette er x-faktoren

Uansett vil van de Beek tilføre Manchester United noe laget har manglet, mener Stamsø-Møller – som dessuten spår at nederlenderen kan få en behagelig innkjøringsperiode hvor han ikke nødvendigvis er nødt til å slå til for fullt fra dag én.

– Han er hakket mer arbeidsom, synes jeg, enn de som spiller i hans posisjoner. Han er en mer innbitt type enn Bruno Fernandes, Pogba, Martial og kanskje Greenwood. De jobber også godt, men har ikke den samme kapasiteten og moralen som van de Beek, vurderer han.

– Han er fotballsmart og forstår omtrent til enhver tid hva han skal gjøre. Der de andre har x-faktor i det tekniske og hurtigheten, har han en x-faktor i det å vite hvor han skal bevege seg. Det var kanskje ikke i denne posisjonen det var mest prekært, men det er veldig viktig for dem å få en spiller til mellom midtbanen og spissen, mener TV 2s fotballekspert.

Manchester United sesongåpner mot Crystal Palace 19. september.