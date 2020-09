Den lille sørlandsbyen Risør ble i 1981 åsted for en av Norges største forsvinningssaker, da seks år gamle Marianne Rugaas Knutsen forsvant da hun gikk på butikken for å kjøpe is. Siden har ingen sett henne.

Tirsdag har serien «Mysteriet Marianne» premiere på TV 2.

FORSVANT: Marianne Rugaas Knutsen (6) forsvant da hun var på butikken for å kjøpe is. Foto: Privat

Redaksjonen bak serien sier de har kommet over svært interessant informasjon om saken under innspillingen.

Inger-Lill Persett er produsent i Novemberfilm, som står bak serien.

– Vi har nye opplysninger, men kan av presseetiske hensyn ikke fortelle om alt i serien. Vi vil overlevere informasjonen til politiet, så blir det opp til dem om de vil gjøre noe med det, sier produsent Persett.

Håper på nye svar

Mariannes familie samlet seg i forrige uke i Risør i forbindelse med den nye serien.

– Det har vært mange tunge år. Det har gått opp og ned i snart førti år, forteller Mariannes mor, Torunn Rugaas, til TV 2.

Hun håper at ny oppmerksomhet rundt saken vil føre til nye tips, som kanskje igjen kan lede dem nærmere svaret om hva som skjedde med datteren.

– Vi har jo laget denne serien med håp om å kunne få svar. Men jeg har vært optimistisk mange ganger før, sier Rugaas.

– Bærer på en sorg hele tiden

Moren var bare 25 år gammel da datteren forsvant, og sier at hun nesten ikke vet om et annet liv.

– Jeg bærer på en sorg hele tiden, og det er tøft. Men jo eldre jeg blir, jo mer lurer jeg på hvordan jeg har klart meg, overlevd dette. Jeg har lært meg teknikker for å komme meg opp igjen, sier Rugaas.

Ettersom årene har gått har hun også fulgt mye med på omgivelsene sine, og om datteren kan være en tilfeldig jente hun ser på gata.

– Jeg har vært på butikken og plutselig lagt merke til en jente hvor jeg har tenkt; «kan det være Marianne?» Det er med meg hele tiden, forteller hun.

HÅPER FREMDELES: Torunn Rugaas var 25 år gammel da datteren forsvant. Hun har aldri gitt opp håpet om å finne Marianne. Foto: Agderposten.

Graver med spade

Mariannes foreldre gikk fra hverandre før hun forsvant, men de har hatt god kontakt opp igjennom årene og vært støttespillere for hverandre. De har også hatt ulike måter å håndtere situasjonen på.

Faren, Morten Ziender, fortalte til TV 2 i helgen hvordan han fremdeles leter etter datteren og drar ut med spade for å grave etter henne når han mottar tips om hvor hun kan være.

– Han har vært den som har gravd og lett og gått etter tips. Jeg har hatt mer kontakt med synske og den biten der, sier Torunn.

Stort engasjement

Produsenten bak serien sier de ble overrasket over engasjementet som fortsatt er for saken i Risør.

– I utgangspunktet tenkte vi at folk hadde glemt saken, at det ikke var så mange som husket den, men vi har møtt mye engasjement i Risør og resten av landet, sier Inger-Lill Persett.

Også ordfører i Risør, Per Kristian Lunden, bekrefter at forsvinningssaken fortsatt opptar lokalbefolkningen.

– Det er et mysterium som har vært her i snart 40 år og som folk snakker om, sier Lunden til TV 2.

«Mysteriet Marianne» har premiere på TV 2 kl. 21.45 tirsdag. Du kan også se serien på TV 2 Sumo.