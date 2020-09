Slik vervet russisk etterretning spionsiktet nordmann (50)

– Dette har pågått over lengre tid, opplyser Politiets sikkerhetstjeneste.

Metoden som russisk etterretning skal ha brukt for å verve den spionsiktede nordmannen Harsharn Singh Tathgar (50), beskrives som en klassisk fremgangsmåte for verving av såkalte innsidere.

I flere år har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i sine trusselvurderinger advart om at fremmed etterretning forsøker å verve innsidere eller muldvarper.

Skjulte møter

Gjennom kultivering forsøker etterretningsoffiserene å få objektet til å stå i takknemlighetsgjeld som kan utnyttes videre.

Formålet med denne kultiveringen er å få nordmenn til å spionere på sine egne arbeidsgivere, og få dem til å dele hemmeligheter med en fremmed makt.

Dersom det tilbys økonomisk godtgjøring, utvikles det et forhold til etterretningsoffiseren som det kan være vanskelig å komme ut av.

Den russiske etterretningsoffiseren Aleksandr Stekolsjikov opererte under diplomatisk dekke, og brukte dekkstillingen som visehandelsrepresentant ved Russlands ambassade da han oppsøkte seminarer og konferanser for å etablere kontakt med mulige kilder.

Siden 2012 hadde den ingeniørutdannede Harsharn Singh Tathgar (50) jobbet hos DNV GL, hvor han hadde tilgang til skjermingsverdig informasjon.

Han skal ha møtt russeren på en av konferansene han har deltatt på, får TV 2 opplyst. 50-åringen skal over tid ha skjult møtevirksomheten med russeren, som han kom i kontakt med etter at han begynte i DNV GL.

Restauranten Villa Paradiso, der Harsharn Singh Tathgar ble pågrepet. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Men da PST pågrep Tathgar 15. august på en restaurant i Oslo, i et møte med diplomaten som senere ble utvist fra Norge, ble han tatt på fersk gjerning.

Ifølge fengslingskjennelsen i Oslo tingrett hadde den spionsiktede 50-åringen hatt tilgang til sensitiv informasjon som anses «hemmelig» etter straffeloven.

Flere avhør

50-åringen har i avhør innrømmet at han har overlevert informasjon og mottatt penger for denne informasjonen, men har ikke erkjent at informasjonen var egnet til å skade nasjonale interesser. Han skal ha mottatt ikke ubetydelige kontantbeløp i vederlag.

PST vil ikke kommentere om de har hatt den spionsiktede i søkelyset i flere år, eller hva 50-åringen har forklart etter pågripelsen.

– Dette har pågått over lengre tid, og vi har hatt flere avhør med siktede, sier seniorrådgiver Annett Aamodt i PST til TV 2.

PST trakk begjæringen om forlengelse av isolasjon for 50-åringen, som er siktet for å ha avslørt statshemmeligheter.

Dermed ble rettsmøtet som skulle finne sted mandag formiddag, avlyst.

Påtalemyndigheten hadde anmodet om at rettsmøtet måtte gå for lukkede dører, av hensyn til etterforskningen som er i en helt innledende fase.

Vil samarbeide

– Vi ser veldig alvorlig på denne saken, som har en høy prioritet hos oss. Det er fortsatt en bevisforspillelsesfare i saken, sier Aamodt til TV 2.

PST etterforsker saken for fullt, og det gjennomføres ulike etterforskningsskritt som gjennomgang av sikret materiale og vitneavhør.

50-åringen har i avhør etter pågripelsen 15. august forklart seg om møtene med den russiske diplomaten, og opplyst at han er villig til å samarbeide med politiet.

En ordknapp advokat Marianne Darre-Næss, som forsvarer 50-åringen, sier at hennes klient ikke erkjenner straffskyld.

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer, sier Darre-Næss til TV 2.