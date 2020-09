Gullsmed frister med gode tilbud – dette er diamantene egentlig verdt

– Man må være veldig påpasselig når man ser på diamanter på salg. Man må se på sluttprisen mer enn tilbudet, sier gemmolog og gullsmed Remy Bugge.

Det virker svært fristende å slå til. På Gullfunn sine nettsider fristes det med diamanter som selges med opptil 60 prosent rabatt. For en vare som kan koste mange tusen, vil det være mye å spare.

Se TV 2 hjelper deg gratis på TV 2 Sumo.

En «Regina alliansering» med 0,60 carat diamant koster for eksempel opprinnelig 28.999 kroner, men er på salg til 14.499 kroner.

Om du vil ha noe litt rimeligere, har «Bente ring» i hvitt gull med diamanter på til sammen 0,33 carat kostet 12.999 kroner, men kan kjøpes til 5.199 kroner på salg.

DIAMANTRINGER PÅ TILBUD: Disse ringene kjøpte TV 2 hjelper deg inn for å taksere. Ingen av ringene var verdt i nærheten av førprisen. Foto: Pernille Dvergedal/TV 2 hjelper deg

Ingen av de andre store smykkeforhandlerne har tilsvarende tilbud i like stor skala.

– Det er ganske voldsomt, sier Bugge.

Til daglig driver han Bugge&Authen juvelerverksted. Han er også styremedlem i Norges gullsmedforbund.

Kjøper ringer og sjekker dem

Sammen med TV 2 hjelper deg har Bugge sett på tilbudene Gullfunn har på sine nettsider. Fra mars til juli hadde Gullfunn.no to salgsperioder, der svært mange diamantsmykker var på tilbud med alt fra 10 til 60 prosent rabatt. Mange av de samme smykkene var på tilbud i begge periodene.

TV 2 hjelper deg gjennomførte en stikkprøve og kjøpte inn to diamantringer som var på tilbud.

"BENTE RING": Denne ringen har 30 små diamanter. Foto: Gullfunn

Den ene ringen er «Bente ring». Ifølge beskrivelsen er det en ring i hvitt gull på 14 karat. Den har 30 diamanter på 0,01 carat som til sammen er 0,33 carat. Fargen på steinene er satt til Wesselton og har diamantklarhet P1.

Førpris er 12.999 kroner, men med 60 prosent rabatt koster den 5.199,60 kroner.

ENKEL DIAMANTRING: Denne ringen har en liten diamant, og har førpris på 6.149 kroner. Foto: Gullfunn

Den andre ringen er en enkel diamantring med 9 karat gult gull. Diamanten er på 0,10 carat og har også fargen Wesselton og diamantklarhet P1.

Førpris er 6.149 kroner, men med 30 prosent rabatt koster den 4.304 kroner.

Slik vurderes diamantene

Diamanter vurderes ut fra flere kriterier. Klarhet, slip, farge og størrelse spiller inn på prisen.

Slipet påvirker diamantens evne til å reflektere lyset. Klarhet går på hvor ren diamanten er. Med en lupe kan en øvet fagmann se urenheter. Desto færre urenheter en stein har, jo mer verdifull er den.

Når det kommer til farge, eller mangelen på farge, vil man ha minst mulig gulskjær. Fargeskalaen for hvite diamanter går fra D-E til M-Z, der D-E er best.

Fargeskala, hvite diamanter: D-E - River - usedvanlig hvit F-G - Top wesselton - sjeldent hvit H - Wesselton - hvit I - Top Crystal - lett tonet hvit J - Crystal - lett tonet hvit K - Top Cape - tonet hvit L - Top Cape - tonet hvit M-Z - Cape - tonet

Dette er ringene verdt

Bugge takserer begge ringene. Han understreker at en takst ofte ligger høyt, slik at man skal kunne kjøpe en tilsvarende ring til prisen smykket er taksert til.

Ringene blir også levert til en annen takserer, for å dobbeltsjekke at Bugge har vurdert riktig.

Bugge sier dette om Bente-ringen:

– Her er det mange små steiner. Det som er typisk med smykker som er satt sammen av mange små steiner, er at det er ofte litt varierende kvalitet på steinene. Det stemmer ikke at alle disse steinene har fargen H (Wesselton). Det varierer helt ned mot K, sier Bugge.

Det er altså to trinn lavere på fargeskalaen.

Under førpris

Han takserer ringen til 7.900 kroner. Det er godt over tilbudsprisen, men langt under førprisen på 12.999 kroner.

– Dette er pikerte steiner, og det er en uthult ring som kun veier 2,4 gram. Du klarer ikke forsvare 13.000 kroner som en veiledende pris på dette produktet, sier Bugge.

Også den enkle ringen har lavere kvalitet enn opplyst.

– Den er solgt som en H, men kvaliteten ligger nok nærmere en I, sier Bugge.

Han takserer ringen til 4.000 kroner. Det er faktisk under tilbudsprisen på 4.300.

– De selger den til akkurat det den er verdt, vil jeg si. Og kanskje til og med litt over. Og de kaller det et tilbud.

– Jeg lurer jo litt på hvor disse førprisene kommer fra. På hvilke grunnlag de er satt, sier Bugge.

Forsvarer prissettingen

Daglig leder Aida-Karin Breidvik Gundersen avviser at Gullfunn har satt førprisene for høyt.

– Vi er trygge på at prisene vi har er korrekte, sier hun.

Etter at TV 2 hjelper deg tok kontakt har Gullfunn også fått taksert Bente- ringen, som har en førpris på 12.999 kroner.

– Vi ble veldig overrasket da vi fikk den tilbakemeldingen, og har valgt å gå til to internasjonale leverandører for å sjekke prisen, i tillegg til at vi har sendt den til en takstmann. De har satt en pris på 11.200 til 14.000 kroner, sier Gundersen.

Den enkle diamantringen har de ikke taksert, men de mener likevel at de har prissatt den riktig.

Hun forteller at Gullfunn gjennomfører stikkprøver for å kvalitetsjekke produktene de får inn fra fabrikk, fordi de ikke har mulighet til å sjekke alle smykkene de får inn. At diamantene fra stikkprøven TV 2 hjelper deg gjennomførte var av lavere kvalitet enn det som var opplyst i beskrivelsen, mener daglig leder likevel må være tilfeldig.

– Man klarer ikke å ta kontroll på alle produktene, men vi tar det på alvor at du forteller at en ring ikke har den kvaliteten på noen av disse diamantene og tar det tilbake til vår leverandør, sier Gundersen.

– Er det ikke litt rart at akkurat TV 2 hjelper deg har så uflaks med to tilfeldige ringer?

– Jeg kan ikke si noe annet at det overrasker meg, men at vi har hatt eksperter inne i bildet og de har sett på produktene, sier Gundersen.

– Men betyr ikke det at det kan være flere ringer som har lavere kvalitet enn opplyst?

– Vi er trygge på at de ringene vi har, og den kvaliteten vi har lovet, er det kunden får, sier Gundersen.