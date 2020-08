Fem videregående skoler er besluttet korona-stengt fra tirsdag. Dette skjer på grunn av det store smitteutbruddet i Hamar. Stengningen berører over 2.500 elever.

Det er fylkesutdanningssjef Tore Gregersen som bekrefter at denne beslutningen nå er tatt.

– Vi stenger fem videregående skoler i og rundt Hamar på grunn av korona-situasjonen. Det gjelder Hamar katedralskole, Storhamar Videregående skole, Stange videregående, Ringsaker videregående og Jønsberg. Stengningen gjelder ut uka og starter fra imorgen, sier han til TV 2.

Hamar Katedralskole er den tredje største videregående skolen i Norge, med over 1.200 elever.

Beslutningen er tatt etter råd fra kommuneoverlegene i hedemarkskommunene.

– Situasjonen er at de ikke har helt oversikt over situasjonen og smittespredningen etter at det nå til sammen er bekreftet 18 smittede ved barneskolen på Hamar. Og det vi gjør nå er etter føre var prinsippet, sier Gregersen.

Han opplyser at det nå blir digital hjemmeundervisning for elevene som er berørt.

Det skal ikke være avdekket smitte blant elever ved de videregåender skolene, men flere elever er i karantene.