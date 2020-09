Julie (20) sjokkert over telesex-tjeneste – nå advarer hun andre

– Utrolig ekkelt, fortviler Kristiansand-kvinnen etter at hun ble brukt som lokkedue for å selge telefonsex på Facebook. Datatilsynet anbefaler at ofrene går til politiet.

For et par uker siden tikket det inn en melding på Julie Viks (20) Instagram-side:

«Jeg beklager at jeg som random person bare sender deg en melding. Men jeg vil bare si ifra at jeg har sett et bilde av deg som blir brukt i en telefonsex-tjeneste. Så jeg bare lurte på om du driver med det?,» stod det.

Vik hadde aldri hatt kontakt med mannen tidligere, og skjønte ingenting.

FORTVILER: Julie Vik vurderer å gå til anmeldelse etter at hun ble fremstilt som telesexoperatør. Foto: Privat

– Jeg svarte at jeg selvsagt ikke drev med det, sier Julie Vik til TV 2.

Julie ble til «Connie»

Mannen forklarte at en kvinne tilknyttet det kontroversielle telesexnettstedet Koseprat.no oppsøkte ham på Facebook.

Dagbladet har tidligere hevdet at nettstedets vertinner i 2011 tilbød simulert barne- og dyresex på telefon, noe som ble benektet.

Kvinnen tilbydde ham en samtale med 22 år gamle «Connie», som angivelig er den mest populære kvinnen på telesexnettstedet.

Prisen for telesexsamtalene er 345 kroner per 10. minutt.

MARKEDSFØRING: Dette er samtalen kvinnen hadde med mannen, hvor hun tilbød ham telefonsex med «Connie» og sendte ham et bilde av det som egentlig er Julie Vik. Foto: Skjermdump

Pulsen steg

Bildet var blitt hentet fra Viks åpne Instagram-side, hvor hun har 23.000 følgere.

– Jeg har ingen anelse om hvordan de har funnet dette bildet, men har en mistanke om at jeg bare har dukket opp under Instagrams «utforsk»-side, sier Vik til TV 2.

VIL ADVARE: Julie Vik sier at hun ikke ønsker at andre kvinner skal oppleve det samme som henne. Foto: Privat

Mannen som ble tilsendt bildet, kjente igjen Julie Vik, ettersom en kamerat av ham følger henne på Instagram.

Han tok derfor kontakt med henne på Instagram for å spørre om hun virkelig var «Connie».

– Jeg kjente at pulsen steg. Jeg lurte på hva slags bilde det var, og jeg ble litt sjokkert av å se at det var et normalt og vanlig bilde på restaurant, sier hun til TV 2.

Bildet ble tatt kvelden før Vik skulle flytte fra Kristiansand til Oslo.

– Ekkelt å tenke på

– Det er litt ekkelt å tenke på at bildet ble brukt til telesex, sier hun.

Vik sier at hun ønsker å dele historien sin for å advare andre kvinner.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre videre, men jeg vurderer å anmelde dette til politiet, sier hun.

PULSEN STEG: Samtalen som førte til at Julie Vik skjønte at bildet hennes var blitt stjålet. Foto: Skjermdump

Mistet jobben

Koseprat.no drives av Abacom AS. Selskapet ønsker ikke å kommentere saken, og viser til advokat Ingvild Opøien.

Opøien understreker overfor TV 2 at kvinnen som sendte bildet av Julie har mistet kontrakten med Abacom etter at Nettavisen omtalte saken.

Hun sier at kvinnen påstår at hun fant bildet av Julie Vik i det hun kaller en «annonse», og at hun ved en feil sendte bildet videre.

– Det har kun blitt oversendt denne ene gangen, på forespørsel, ved en feil – tidspunktet var nattestid, og hun var trøtt, sier hun.

Egen regning og risiko

Videre forklarer advokaten at det ikke er noen ansatte i Abacom, og at samtlige konsulenter er selvstendig næringsdrivende, som «driver sin virksomhet for egen regning og risiko».

– Klientens rolle er begrenset til salg av driftsrelaterte fellestjenester, der konsulentene faktureres i henhold til bruk, sier hun.

Advokaten sier at Abacom viser til at konsulentene selv må ta ansvaret for de handlingene de utfører i virksomheten.

– Imidlertid kan klienten avslutte kontrakten ved kontraktbrudd, noe klienten gjorde mot den konsulenten som sendte bildet i Nettavisens sak. Hun kan selvsagt fortsatt operere videre i virksomheten sin, men da uten at hun har anledning til å benytte tjenester fra Abacom, sier hun.

PROFIL: Julie Vik tror at bildet hennes ble stjålet fra Instagram sin utforsk-tjeneste. Foto: Skjermdump

«Vilde» er amerikansk småbarnsmor

Bildet av Julie Vik er langt ifra det eneste falske bildet Koseprat.no har brukt.

FRA AUSTRALIA: Koseprat.no bruker et bilde av den australske skuespilleren Phoebe Tonkin som profilbilde. Foto: Skjermdump

På nettstedets Facebook-side er det blitt lagt ut flere bilder av Instagram-kjendiser, som Natalia Zasadzka og Kinsey Wolanski, som blir presentert som selskapets telesexvertinner.

Facebook-sidens profilbilde er av den australske skuespilleren Phoebe Tonkin, som ikke skal ha noen tilknytning til Koseprat.no.

«Vilde» er amerikansk småbarnsmor

På nettstedet Koseprat.no sin bildeside var det frem til TV 2 tok kontakt bilder av fire av deres såkalte operatører: «Vilde», «Bente», «Tonje» og «Tula M»,

Et omvendt bildesøk viste at bildene var fra Instagram-sidene til amerikanske kvinner.

«VILDE»: Koseprat.no presenterte en av sine norske telesexoperatører slik, mens kvinnen i virkeligheten er en amerikansk småbarnsmor. Foto: Skjermdump

«Vilde» er egentlig en amerikansk småbarnsmor som kaller seg «Bikini_Bella» på Instagram.

- Æsj, ja, dette er meg. Dette er galskap, skriver «Bikini_Bella» i en Instagram-melding til TV 2.

– Jeg heter ikke Vilde, jeg heter Britney, og dette er utrolig opprørende. Jeg er ikke engang fra Norge, jeg er i USA! Dette er identitetstyveri, sier hun videre.

IKKE IMPONERT: Etter at TV 2 har sendt Bikini_Bella skjermbilder fra Koseprat.no, svarer hun dette. Foto: Skjermdump

Skylder på lite kunnskap

Advokat Opøien sier at Abacoms konsulenter sammen har hatt ansvaret for å følge opp nettstedet Koseprat.no.

– Det har de i praksis ikke gjort, de samme bildene har ligget ute lenge, og siden har ikke vært redigert i løpet av samme tid. Det har foreligget for lite kunnskap og oppmerksomhet om bildebruk av andre personer, kanskje også fordi det ikke er norske personer, sier hun til TV 2.

På Facebook presenterer Koseprat.no seg som en «seriøs og diskret aktør i markedet helt tilbake til 1991».

27. august la de ut en melding på Facebook-siden, hvor de beklager bruken av Julie Vik sitt bilde og skrev at det «ikke er lett å holde styr på alt og alle».

I etterkant har de slettet samtlige bilder av sine «vertinner», som egentlig var av intetanende Instagram-profiler, modeller og influencere.

Datatilsynet reagerer

Datatilsynets kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl sier dette til TV 2:

– Når du skal publisere eller dele bilder eller film der personer er motivet, må du forholde deg til personopplysningsloven. Det er ikke lov å dele bilder av andre uten samtykke fra den eller de som er på bildet. Samtykke skal hentes inn før bildet deles.

BORTE: Koseprat.no har nå fjernet de falske bildene Foto: Skjermdump

Stang Dahl understreker at dette gjelder enten du selv har tatt bildene eller bare videreformidler dem.

– Reglene gjelder uansett om bildene publiseres på en hjemmeside, på en blogg, på sosiale medier eller andre nettsider. Brudd på disse reglene kan være straffbart.

Anbefaler anmeldelse

Stang Dahl sier at falske profiler på nettet er identitetstyveri.

– I denne saken, som vi ikke har behandlet, men kun forelagt via media, ser det også ut som om det er snakk om identitetstyveri. I Norge har vi en egen bestemmelse i straffeloven som sier at det er straffbart å bruke en annen persons identitet, eller en identitet som er lett å forveksle med en annens identitet, for å oppnå uberettiget vinning. Opprettelse av en falsk profil på internett, er et typisk eksempel, sier hun.

ADVARER: Datatilsynets Janne Stang Dahl. Foto: Scanpix

Julie Vik vurderer å anmelde saken, og Stang Dahl sier at Datatilsynet i tilfeller som dette anbefaler dette.

– Her ser det ut som om det både kan være snakk om både ulovlig deling av bilder på nett og identitetskrenkelse. I tilfeller som dette, anbefaler vi å vurdere å anmelde hendelsen til politiet. Vi anbefaler også nettsiden Slettmeg.no for råd og hjelp til fjerning av uønsket informasjon på nettet.

– Skremmende og vondt

Stang Dahl reagerer på at unge kvinner er blitt fremstilt som telesexvertinner.

– Det kan være skremmende og vondt å oppleve at et bilde du selv syntes var uskyldig og fint av deg selv, plutselig ligger ute på en nettside som denne. Ikke bare er det deling av bilde av en person uten samtykke fra personen selv, dette kan også være en form for identitetstyveri der du fremstilles som en annen enn den du er, sier hun.