I dag er første dag på jobben – dette blir hans viktigste oppgave nå

Da Nicolai Tangen ble annonsert som ny leder for Statens pensjonsfond utland den 26. mars, beskrev han stillingen som sin drømmejobb.

Med tanke på hvor mye rabalder det har vært knyttet til hans ansettelse, og at han likevel valgte å ta jobben, er det vanskelig å ikke tro på 54-åringen.

Det så en stund utenkelig ut at Tangen skulle begynne i jobben som planlagt 1. september, men etter kraftig kritikk fra finanskomiteen, varslet Tangen 24. august at han kvitter seg sitt problematiske eierskap i AKO Capital.

– Nå gir jeg bort alt. Eierskapet vil jeg aldri kunne få tilbake. Og det innebærer at jeg verken nå eller i fremtiden har noen eierinteresser i AKO Capital. Alle bånd er brutt, ikke bare for en femårsperiode, men for alltid, sa Tangen under en pressekonferanse.

Så hva skjer nå som Tangen endelig får begynne? TV 2 har tatt en prat med flere som kjenner saken godt.

– Har avklart situasjonen

Politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Frithjof Jacobsen, mener Tangen virker svært motivert for oppgavene som venter ham.

– Han har trukket frem møtene med alle som er ansatt i NBIM (Norges Bank Investment Management, som forvalter Oljefondet, red.anm.) som noe som gjorde inntrykk på ham og gjorde ham enda mer motivert for å begynne i jobben. Han fortalte at møtene hadde virket inn på avgjørelsen om å føre over eierandelene til stiftelsen AKO Foundation, og det tyder på at han er veldig motivert, sier Jacobsen.

Redaktøren har inntrykk av at Tangen har svart på det som ble forventet fra Stortinget i denne omgang, og at mye av tvilen som ble skapt og problematiseringen rundt hans formue er borte.

– Han har avklart situasjonen rundt seg selv, og han kan begynne uten den ryggsekken, mener Jacobsen.

Ingen markering

Jacobsen tror den viktigste oppgaven for Tangen i begynnelsen blir å gjøre seg kjent med organisasjonen han skal være leder for.

– Han må deretter bygge opp et tillitsforhold til både Norges Bank og samfunnet generelt. Det blir spennende å se hvordan han vil kommunisere med samfunnet rundt seg, for det er viktig at samfunnet vet og har innsyn i hvordan Oljefondet forvaltes, sier Jacobsen.

Norges Bank gjorde det mandag klart at det ikke ville bli noen markering utad når Tangen overtar etter Yngve Slyngstad. Overfor NTB understreket Norges Bank at Tangen vil få tid til å komme i gang med sine arbeidsoppgaver i fred og ro.

– Det kan tyde på at han vil holde en lav profil i starten. Det kan også være lurt for å symbolisere at Oljefondet ikke bare handler om ham, sier Jacobsen, og fortsetter:

– Oljefondsjefen har tradisjonelt ikke holdt så veldig høy offentlig profil, men man kan ikke være helt usynlig heller. Det er alltid interessant å høre oljefondssjefens vurderinger for hvordan det ligger an med pengene våre. Ut fra det vi har sett så langt, er det ingenting som tyder på at Tangen er redd for offentlighet.

Jacobsen tror Tangens suksess vil måles ut fra tre faktorer.

– Det viktigste med Oljefondet er at det har en avkastning som er god nok til at vi kan ta ut tre prosent hvert år. Så blir det viktig at han skaper en arbeidsplass som er attraktiv for de aller dyktigste, særlig med tanke på at lønninger og bonuser ligger langt under det man kan få i privatbransjen. Det tredje er at han nå klarer å skape ro rundt fondet, sier Jacobsen.

Nicolai Tangen (t.v.) og sentralbanksjef Øystein Olsen under en pressekonferanse i mai. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Bygge en organisasjon

Frithjof Jacobsens kollega, finansredaktør Terje Erikstad i DN, påpeker at Oljefondet nyter stor tillit som en seriøs og langsiktig eier.

– Det viktigste for Tangen er å sørge for at NBIM forvalter fondet slik at det oppnår best mulig finansiell avkastning for oss nordmenn. Oljefondet er vår felles formue, sier Erikstad.

– Hvor mye kan Tangen egentlig gjøre som leder for Oljefondet?

– Det er Finansdepartementet som gir NBIM et mandat å forvalte pengene etter. Mandatet avgjør i stor grad avkastningen. Men sjefen for fondet har jo stor betydning for hvor godt organisasjonen fungerer. Det er her Tangen kan spille en viktig rolle. Hans viktigste jobb er å bygge en best mulig organisasjon. Han kan ikke endre mandatet, sier Erikstad.

– Hva slags signal sender det at han lar være å markere tiltredelsen i morgen?

– Jeg tipper at Tangen synes det har vært nok oppmerksomhet om hans nye jobb, sier Erikstad.

– Fikk en brutal realitetssjekk

TV 2s kommentator Aslak Eriksrud sier Tangen nå endelig skal få begynne å gjøre det han kan, nemlig å få Norges penger til å yngle.

– Han fikk en ganske brutal realitetssjekk med norsk politikk og norsk offentlighet. Nå er han plassert i sitt rette element, og forhåpentligvis får han ro til å gjøre jobben han ble valgt til å gjøre, sier Eriksrud.

Kommentatoren peker på at lederen for Oljefondet, som de siste 12 årene har vært Yngve Slyngstad, gjerne har vært en tilbakeholden figur.

Yngve Slyngstad går av som leder av Norges Bank Investment Management (NBIM). Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Norges Bank tok en risiko ved å ansette Nicolai Tangen, og de siste månedene har vist at de undervurderte den risikoen. Nå trenger Norges Bank ro rundt den jobben Tangen skal gjøre, og ikke flere store avisoverskrifter eller historier om skatteparadiser.

– Hva tenker du om at Norges Bank dropper markeringen av hans første arbeidsdag?

– Jeg tror det er veldig klokt at man nå lar ham starte uten mer støy eller oppmerksomhet. All støy rundt oljefondsjefen kan utfordre Oljefondets uavhengighet, og det er ikke bra hvis Oljefondet skulle bli oppfattet som norsk utenrikspolitikk eller et politisk verktøy. Tilliten Oljefondet har internasjonalt er unik, og det må vi gjøre alt for å opprettholde, sier Eriksrud.

Fornyelse

NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker tror Nicolai Tangen går inn i jobben med mye energi.

– Det virker som han gleder seg. Han fremstår som en mann som trives med prosess, og som liker å gå inn i noe nytt og ta tak. Det er en av tingene som virkelig trigger ham. Han kommer sikkert til å jobbe døgnet rundt med å skape en ny kultur i Oljefondet, sier Becker.

Økonomikommentatoren tror Tangens viktigste oppgave er å fornye og omorganisere driften av Oljefondet.

– En av grunnene til at Tangen fikk jobben er at sentralbanksjef Øystein Olsen ønsket fornyelse i Oljefondet. Det var derfor Olsen valgte en helt annen type enn Yngve Slyngstad er, og det var det ansettelseskomiteen ønsket å få på plass, sier Becker.

Hun understreker at jobben som oljefondsjef er noe helt annet enn å drive hedgefond, som er Tangens bakgrunn.

– I jobben som leder for Oljefondet er du bundet opp av en rekke føringer for hva du kan gjøre og ikke. Man driver for eksempel ikke med aksjeplukking som i et hedgefond. Det er mye han ikke kan gjøre i sin nye stilling, og derfor har noen kommet med kritikk av ansettelsen fordi de mener han nesten er litt overkvalifisert, sier Becker, og fortsetter:

– Stillingsbeskrivelsen er lik for Tangen og Slyngstad, men det Tangen kan gjøre er å endre miljøet og kulturen. Han kan bygge en ny vei videre for Oljefondet. De ansatte i NBIM vil nok merke Tangens tiltredelse i større grad enn vanlige folk vil merke det.