Her er Ødegaard tilbake på Real Madrid-trening

Mens de norske landslagsspillerne samles for å starte oppkjøringen før landslagskampene mot Østerrike og Nord-Irland var Martin Ødegaard i gang for Real Madrid.

Storklubben startet mandag med sesongoppkjøringen.

I forrige uke ble det klart at Martin Ødegaard hadde meldt forfall til landskampene.

21-åringen har over en stund slitt med et såkalt jumpers knee. Det gjorde blant annet at han stod over flere Real Sociedad-kamper i høst.

– Ødegaard har testet negativt for koronaviruset, og kunne dermed trene med oss i dag. Treningene er for tiden mer individuelle for å følge koronaprotokollen, det er ingen gruppetreninger, opplyser Real Madrid til TV 2.

Flere stjerner mangler ettersom de er på landslagsoppdrag, men Karim Benzema, Luka Modric, Marcelo, Casemiro og Vinícius Júnior deltok alle på mandagens økt.

Positiv til Ødegaards Madrid-retur

Martin Ødegaard er tilbake i Real Madrid etter én sesong i Real Sociedad.

– Det viktigste er at han føler at det kjennes bra ut for egen del. Det tror jeg at det gjør, selv om han hadde tenkt at han skulle bli værende. For landslagets del ser jeg ikke på det som noen forskjell. Da er et snarere positivt. Han kommer til et sted med enda bedre kvalitet, sa landslagssjef Lars Lagerbäck 13. august, og fortsatte:

– Man funderer rundt spilletid, men de får et intensivt kampprogram, og med hans kvaliteter er jeg ikke bekymret for at han ikke skal få spilletid. Fra mitt ståsted er det kun positivt.

