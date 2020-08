– Jeg har aldri opplevd en så fordelaktig situasjon

Se Norge-Østerrike fredag fra 20.00 på TV 2 og Sumo!

Fredag skal det norske A-landslaget for herrer i aksjon igjen når Nations League starter med hjemmekamp mot Østerrike på Ullevaal.

Mandag var laget samlet til første treningsøkt på nasjonalarenaen på ni måneder, og etter økten møtte Lars Lagerbäck og stjernespiller Erling Braut Haaland pressen.

Landslaget gjennomfører et strengt regime der man forholder seg til alle koronaretningslinjene som UEFA har lagt til grunne for at høstens første landskamper skal kunne gjennomføres.

– Vi har testet alle utenom de to som kommer fra Skottland og Birger som kommer fra Frankrike (Moi Elyounoussi og Kristoffer Ajer fra Celtic og Birger Meling fra Nîmes, journ.anm.). Alle er negative, så det er iallfall positivt, kunne landslagssjefen informere om.

Braut Haaland skrøt av superagenten

Erling Braut Haaland jakter sitt første A-landslagsmål i oppgjøret mot Østerrike fredag etter en utrolig sesong på klubbnivå.

– Jeg er spiss, og jeg skal prøve å levere målpoeng for landslaget. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å score mål. Jeg har ikke planlagt noen som helst feiring, men jeg får ta det litt spontant, sier Dortmund-stjernen.

Haaland har vokst seg til å bli en av de mest ettertraktede spillerne i verdensfotballen, noe som gjorde at superagenten Mino Raiola ble hyret inn til å jobbe for ham i løpet av sesongen som gikk.

– Meg og far kom i kontakt med ham og vi bruker ham fordi vi tror han er den beste i gamet. Vi snakker mye sammen og har en fin dialog. Så sånn er det, sier Haaland.

Angrepsstjernen ville imidlertid ikke kommentere skriveriene som ble gjort rundt Raiolas rolle da Braut Haaland valgte Dortmund fremfor Manchester United i overgangsvinduet i januar.

– Han er den beste agenten i verden. Så hva folk skriver om ham får være på dem. Det er det siste jeg bryr meg om, sier Norges heteste spisstjerne.

Han syntes heller ikke at spørsmål om videre klubbfremtid er relevante i øyeblikket.

– Jeg har planer om å være i Dortmund en god stund, og stresser ikke med det, sier han.

Tre solide alternativ på topp - en må starte på benken

Sammen med toppscoreren i den tyrkiske ligaen Alexander Sørloth og Premier League-profilen Joshua King utgjør Haaland nå en norsk angrepsrekke det lukter krutt av.

– Jeg har aldri opplevd en så fordelaktig situasjon ettersom vi har tre spisser som gjør det veldig bra. For meg som trener er det veldig positivt at Erling har nådd dit han har gjort, at Alex har gjort det bra og at at Josh har gjort det bra, sier Lagerbäck.

Det blir imidlertid kun plass til to av dem fra start på fredag.

– Vi får se hvordan de har det og hvem vi velger. Det er vanskeligere å bestemme hvordan man skal spille med tre så gode spillere, men jeg er takknemlig for at jeg får det problemet. Vi skal nok forsøke å sørge for å holde alle i så godt humør som mulig. Konkurransen om startplassen er hard, men vi må gjøre en vurdering rundt hvem motstanderne er. De er ikke helt like. Det handler om å balansere laget riktig, sier svensken.

– Jeg er egentlig bare veldig glad for at Norge har mer enn tre gode spisser i i troppen. Norge har som land flere flotte år foran oss. Det er bare å glede seg, vil jeg si, sier Braut Haaland.

Braut spøkte med pressen: – Jeg tror ikke jeg skal til Tyrkia

Unggutten fikk også latteren frem i salen da han fikk spørsmål om han så for seg en mulig duell om toppscorertittelen i Tyskland mellom seg selv og RB Leipzig-linkede Alexander Sørloth den kommende sesongen.

– I Tyskland? Spiller han ikke i Tyrkia da? Jeg tror ikke jeg skal til Tyrkia, så jeg ser ikke for meg det, nei, sa Dortmund-spissen og dro på smilebåndene.

I videoen under ser du kommentaren, samt hva Braut Haaland har å si om måten Bodø/Glimt og Jens Petter Hauge har herjet på i Eliteserien denne sesongen.

Haalands eventyrår: – Veldig, veldig uvanlig

Braut Haalands eventyrår med gjennombrudd i Salzburg, gigantovergang til Bundesliga og enorm Dortmund-suksess ble selvsagt også tema på pressekonferansen. Selv bruker jærbuen frasen «et nydelig år».

– Jeg har utviklet meg bra. Jeg har fått vist meg på forskjellige arenaer, så jeg er fornøyd. Men det kunne gått bedre. Jeg har mye å forbedre, og det er positivt. Det gjelder å prøve å utvikle seg og prøve å få et enda bedre år. Jeg føler at jeg har utviklingspotensial på absolutt alt. Det å være hakket smartere og komme meg inn i boksen føler jeg at jeg har tatt steg på. Det var dette jeg drømte om da jeg var liten, så jeg koser meg med det, sier han.

– Det er få spillere jeg vet om som har en slik fremgang som han har hatt. Det er veldig, veldig uvanlig. Det er en kompliment til Erling. Han har hodet på rett sted, han ser positivt på det meste. Det viktigste slik jeg ser det er at han ikke setter krav og forventer at det skal rulle på hver eneste kamp. Han har hatt en fantastisk reise. Han er veldig bra i boksen og til å lese spillet der, sier Lagerbäck.

Det tette kampprogrammet både på klubb- og landslagsnivå ble også tema.

– Nå er det to dager mellom kampene, og i oktober er det tre kamper. Noen er i forsesong og noen er i sesong. Visse spillere har lettere for å rehabilitere seg på to dager. Fordelen er at vi kjenner nesten alle. Denne høsten har de tettere program med klubbene, så det blir en viktigere og viktigere faktor, sier Lagerbäck.

