To siktet etter grottefesten

To personer er siktet etter grottefesten i Oslo i helgen, siktet for uberettiget adgang og opphold i bunkersen. Politiet vurderer om flere skal siktes.

– Etterforskningen av saken pågår for fullt. Vi gjennomfører fortløpende etterforskningsskritt, har dialog med blant annet Oslo universitetssykehus og andre aktører, går gjennom beslag og undersøker elektroniske spor, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet jobber med å hente inn informasjon for å få et helhetlig bilde av situasjonen.

– Det vil også bli gjennomført flere vitneavhør, opplyser politiet.

To personer er siktet i saken, foreløpig for uberettiget adgang og opphold i bunkersen. Politiet vil vurdere om flere personer skal siktes i saken, eventuelt om siktelsene skal utvides.

Selve bunkersen gjennomgås av kriminalteknikere i morgen.

– Kunne hatt dødsfall

To personer er ute av intensiven etter kullosforgiftning fra grottefesten. Tre personer ligger fortsatt til overvåking, opplyser Oslo universitetssykehus til NTB.

Totalt var 27 personer innom sykehus med kullosforgiftning etter den ulovlige festen i en bunker på St. Hanshaugen natt til søndag. Overlege Fridtjof Heyerdahl ved CBRNE-senteret ved Oslo universitetssykehus sier de mest alvorlig skadde kom seg ut i grevens tid.

– Hadde konsentrasjonen av kullos vært noe høyere eller tømmingen av lokalet noe forsinket, kunne vi hatt dødsfall, sier han.

Roser politiet

Klokka 3.46 natt til søndag kom politiet tilfeldigvis over en rekke omtåkede ungdommer i området, og iverksatte evakuering. Alle de skadde fikk kullosforgiftning i forbindelse med at det ble brukt bærbare aggregater under ravefesten i bunkeren.

Brannvesenet har reagert på mangelen på nødutganger. Da brannvesenet fikk situasjonsbeskrivelsen, var de forberedt på et langt verre syn enn det som faktisk møtte dem.

– De var forberedt på at de ville finne ganske mange folk, sier vakthavende stabssjef Lars Magne Hovtun i Oslo brann- og redningsetat til NTB.

Han roser festdeltakernes og særlig politiets innsats for å redde ut personer som var i ferd med å ta alvorlig skade av kullosforgiftningen. To politifolk var blant dem som ble sendt på sykehus.

– Den første politipatruljen har gjort en ekstraordinær innsats for å redde liv, sier Hovtun.