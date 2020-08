Kristoff mistet den grønne poengtrøyen: – Det var helt kaos

Se spurten i videovinduet øverst på siden!

Caleb Ewan svarte på favorittstempelet og tok sin fjerde etappeseier på mandagens etappe til Sisteron. Australieren vant spurten etter en duell med Sam Bennett på de siste meterne.

Alexander Kristoff (33) ble stengt litt inne i spurten og maktet ikke å kjempe om seieren. Han ble til slutt nummer 15.

– Krasjet nesten fire-fem ganger

Peter Sagan endte på femteplass og kapret dermed nok poeng til å overta den grønne poengtrøyen fra Kristoff. Sagan leder poengkonkurransen to poeng foran Kristoff, som måtte gjøre jobben selv på oppløpet.

– I en litt sånn motvindspurt må man ha noen folk til å holde seg foran. Ellers blir man sittende i midten, og der var det helt kaos, sier Kristoff til TV 2.

– Det endte med at jeg nesten krasjet fire-fem ganger de siste fem kilometerne. Så da ender man langt bak når man må bremse fem ganger inn mot oppløpet.

Mandagens spurt står i sterk kontrast til den på åpningsetappen hvor alt satt som det skulle.

– Er du skuffet?

– Det gikk så bra forrige gang, så da forventer du kanskje litt mer. Men jeg visste at det kom til å bli vanskelig her. I dag, spesielt når det er motvind, blir det veldig kaotisk. Så da er det en fordel å ha et lag som holder deg foran, påpeker Kristoff, som må klare seg selv i spurtene ettersom UAE Team Emirates-laget jobber for å beskytte kapteinen Tadej Pogacar i de hektiske spurtene.

– Men jeg prøvde å finne et bra hjul. Jeg satt faktisk på Caleb Ewan ganske lenge, men jeg kom i en liten skvis med Mezgec og begge mistet farten. Etter det var jeg bare i trøbbel.

– Du vet at når du skal vinne en spurt, så kan du ikke sitte og bremse på oppløpet. Så jeg får bare prøve å være flinkere neste gang til å holde hjulet litt bedre. Det er flere i samme posisjon som meg som må finne hjul. Vi kjemper om de samme hjulene, og da blir det ofte til at man holder på å tryne, forklarer han.

Tilbake i grønt

For Sagan er det grønne trøyen tilbake på hans skuldre, som så mange ganger før. Slovaken er på jakt etter sin åttende seier i poengkonkurransen og var sånn passe fornøyd med femteplassen i Sisteron.

I GRØNT: Peter Sagan er favoritt til å ta den grønne trøyen - også i årets Tour-utgave. Foto: Benoit Tessier

– Det var en ganske rotete spurt, som på den første etappen. Jeg startet for tidlig. Etter at jeg hadde vinden mot meg, passerte alle meg bakfra. Spurten er av og til sånn. Jeg er glad for den grønne trøyen. Jeg må takke Daniel Oss. Han var med meg i hele dag og beskyttet meg fra vinden, sier Sagan.

For etappevinner Ewan virket alt å flyte helt perfekt. Den 165 centimeter høye 26-åringen surfet fra hjul til hjul før han fant åpningen - og grep den med stor suksess.

– Jeg kom hit med mål om å vinne etapper. Tour de France er en suksess om du vinner én etappe. Presset er lettet på laget, alle kan slapp av. Du presterer bedre når alle rundt deg er avslappet, sier Ewan til TV 2.

Trøyedramatikk

Benoit Cosnefroy syklet seg inn i den prikkete klatretrøyen søndag, og det så lenge ut til at det skulle bli med én dag i hvitt og rødt.

For på etappens to første tredjekategoristigninger stakk Cofidis-rytter Anthony Perez av med to poeng i kamp med Cosnefroy og syklet seg inn i klatretrøyen. Men med drøyt 70 kilometer igjen av etappen punkterte Perez i en utforkjøring. Da han skulle ta igjen feltet, krasjet han inn i en av sitt eget lags biler i 58 km/t, ifølge arrangøren. Det resulterte i en velt for Perez, som måtte bryte rittet.

Dermed blir Cosnefroy å se i den prikkete klatretrøyen også på tirsdagens etappe.

Jérome Cousin var del av det opprinnelige tremannsbruddet sammen med Perez og Cosnefroy, men ble sittende alene i front store deler av dagen. Team Total Direct Energie-rytteren med det flagrende håret trillet først over den innlagte spurten 37,8 kilometer før mål. I hovedfeltet kapret Kristoff elleve poeng etter å ha måttet gi tapt for Peter Sagan, Niccolo Bonifazio og Giacomo Nizzolo.

Med 16 kilometer igjen var dagen alene i front over for Cousin, som ble hentet av hovedfeltet. Det ble småkaotisk på de avsluttende kilometerne da blant andre Cosnefroy var blant rytterne som gikk i bakken. Heldigvis ble ikke velten alvorlig for noen av de involverte.