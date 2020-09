– Vil du bli integrert i Norge? Skaff deg hund!

Det finnes mange måter å bli bedre integrert i Norge på. Men nå har det kommet et helt nytt tips til hvordan å bli bedre kjent med nordmenn – skaff deg hund!

– Før jeg fikk hund hadde jeg snakket med sikkert åtte naboer, nå har jeg hatt samtale med over 100! Det er så mye lettere å snakke med folk, sier NRK-programlederen Noman Mubashir til God morgen Norge.

Han er overbevist om at hunden Mocca, som er en irish soft coated wheaten terrier på åtte måneder, har bidratt til bedre kontakt med nabolaget.

NYTT FAMILIEMEDLEM: Noman Mubashir ble i vinter stolt eier av hunden Mocca. Foto: Privat

Hunden kjøpte han og familien i vinter, da koronapandemien traff Norge. Og det er ikke bare Noman som har gått til innkjøp av en firbent venn etter det ble klart at vi måtte holde oss mer hjemme i tiden som fulgte.

Journalist i TV 2, Kadafi Zaman, gikk til innkjøp av en liten dvergpinscher, som fikk navnet Rambo - og er helt enig med kollegaen og vennen Noman.

– Etter jeg fikk Rambo, som nå er fem måneder gammel, har jeg snakket med mange nye mennesker på tur. Dette med å få seg hund er jo også på mange måter en del av en større integreringsprosess. Vår generasjon innvandrere tar det et steg videre ved å kjøpe hytte, kjøre båt og nå også ved å få oss hund.

Kulturforskjeller

Noman har selv blitt kontaktet av folk med innvandrerbakgrunn som lurer på hvordan de lettere kan komme i kontakt med nordmenn.

– Jeg har begynt å tipse om å skaffe seg hund. Det er en måte å komme i kontakt med mennesker på og å bryte ned fordommer mot hverandre.

Både Noman og Kadafi har vokst opp i et miljø der hunder ikke var vanlig, og at man gikk gjerne med avstand dersom man støtte på en hund på gata.

– Jeg er vokst opp med at hund ikke er tradisjon – det er det ikke i pakistanske familier. Jeg må innrømme at jeg alltid har vært litt redd og har hatt et vanskelig forhold til hund. Men etter press fra barna, kom Mocca til oss, og det har vært en utrolig hyggelig og fin opplevelse, sier NRK-profilen.

– Jeg kjenner meg veldig igjen i det Noman sier. Jeg har alltid hatt lyst på hund, men jeg er vokst opp med å være litt redd. Møtte jeg en hund på gata gikk jeg raskt forbi for ikke å bli bitt, legger Kadafi til.

HUNDEEIER: Kadafi Zaman og hunden Rambo har blitt gode venner på kort tid. Foto: Privat

Men det er fortsatt mange i nær omgangskrets som synes det er rart. I Pakistan bruker man hund som jakt eller vakthund, ikke som et kjæledyr, forklarer Kadafi.

– Dette handler om hva du er oppvokst med, men det er altså i ferd med å forandre seg.

– Skaff deg hund

I april skrev Noman en kronikk på nrk.no, der han oppfordrer nordmenn med innvandrerbakgrunn til å kjøpe eller låne seg en hund å gå på tur med.

– Det er et godt tips til mange der ute som sliter med å komme i kontakt med nordmenn. Folk stopper deg, og det er lett å komme i prat når man snakker om hundene sine. Det er en «icebreaker», og det trenger vi i Norge.

– Til og med Abid Raja ble nylig avbildet med en hund og sa han vurderte å skaffe seg en, sier Noman begeistret!