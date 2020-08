All idrett for barn og unge under 19 år stenges ut uken

På Hamar er de i full gang med å spraye ned hele CC Amfi. Den digre ishallen er stengt og skal desinfiseres etter to smitteutbrudd i helgen.

Kommunen har opplevd totalt åtte nye smitteutbrudd det siste døgnet. Mandag formiddag har kommunens eget kriseteam sittet i møter for å diskutere hvordan de skal håndtere situasjonen.

– Med åtte smittetilfeller på et døgn blir smittetiltakene våre videreført ut uka. Så tar vi det fra dag til dag i forhold til hvordan smittesituasjonen utvikler seg, sier Rådmann på Hamar, Christl Kvam.

Det betyr at barn og unge igjen må legge ned aktiviteten.

– I utgangspunktet har vi sagt at vi forbyr all breddeidrett for barn og unge under 19 år ut uken. Vi stenger også helsesenterne.

– Hva slags konsekvenser får dette for for eksempel Wang Toppidrett?

– Vi er i dialog med fylkeskommunen angående de videregående skolene i fylket.

