«Til å være så teknisk dårlig, løper Johaug ekstremt fort»

Derfor mener Johan Kaggestad at Therese Johaug kan løpe ett minutt raskere på mila.

Therese Johaug imponerte de fleste da hun løp 10 000 meter på Bislett i sommer på 31,40.

Det er en meget bra tid til å være skiløper. Men selv de som bare kan litt om løpeteknikk, la merke til at måten hun gjorde det ikke var spesielt stilren.

Johaug er rett og slett baktung når hun løper. Hun jobber mot fartsretningen. Og i det lyset er tiden faktisk enda mer imponerende.

For å si det på en litt spisset måte. Til å være så teknisk dårlig til å løpe, så løper Johaug ekstremt fort. Men da er det samtidig viktig å legge til at vi sammenligner henne med de beste løperne i verden – og ikke den jevne mosjonist. For løper du mila på 31,40, så er du god til å løpe isolert sett.

– Lander på hælen

Det er kraften, og den enorme motoren hun har gjennom oksygenopptaket, som gjør at hun løper så fort som hun gjør. Til tross for flere tekniske mangler.

TV 2 har analysert bildene fra Bislett. Og det er tre ting hun spesielt sliter med etter teknikkboka.

Hun lander på hælen. Noe som fører til at overkroppen blir bakpå. Hvis man trekker en rett linje fra hælen og opp i landingsøyeblikket, så ser man at hele kroppen er bak streken (se video). Det betyr at man må bruke mer krefter og energi på å komme seg framover.

Sammenlignet med Sondre Norstad Moen (se video), så ser man at den samme linja går rett opp gjennom kroppen til trønderen. Overkroppen hans har et lett fall forover i fartsretnings. Det gjør at han bruker mindre energi på å flytte seg framover enn Johaug. Når man lander med foten rett under seg (som Norstad Moen), så blir også belastningen på muskulaturen i lår og legger vesentlig mindre. Det er en stor fordel på lange distanser.

Knevinkelen til Johaug er for spiss (se video). Det kommer av at hoftene ikke kommer langt nok fram. Også det henger sammen med at hun lander på hælen og blir bakpå. Skuldrene er også litt stive (se video), og armene beveges litt for mye sidelengs. Dette forplanter seg ned til hoftepartiet, slik at steget blir litt «trangere».

– Trenger spesifikk løpestyrke

Det er også mye bra med løpingen til Johaug. Hun har en jevn og god frekvens, og løper lett på høy fart. Og til tross for at hun konstant er litt bakpå, så jobber hun seg inn med en enorm kraft i hvert eneste steg. Noe som er det beste beviset på at toppidrettshodet og oksygenopptaket er i verdensklasse.

Det mest spennende med Johaug som løper er åpenbart det enorme forbedringspotensialet hun har rent teknisk. Johan Kaggestad sier det slik.

– Med enkle grep treningsmessig, spesifikk løpestyrke, og mer bevegelighetstrening, dasa går det fort et minutt raskere på 10 000 meter.

Og løper man 30,40 på mila, så er man gullkandidat i EM. Man kan faktisk gjøre det bra i VM og OL også.



Det Johaug åpenbart mangler på å ta medaljer i VM/OL er fart. Mange av de beste kvinnene på langdistanse har god tider på mellomdistanse. Og i en spurt vil hun mest sannsynlig være sjanseløs mot de beste i verden.

Men det mest spennende er hvis Johaug gjør alvor av ambisjonene om å løpe maraton etter Vinter OL i 2022. Johan Kaggestad ser enda større muligheter for Johaug der.

– Jeg tror hun kan nå verdenstoppen i maraton. 2.20 bør hun greie. Med sitt toppidrettshode, så må det kunne gå.

I langrennsløypa jobbet Johaug seg fra å være en «Duracell-kanin» som junior, til å ha teknikk i verdensklasse i begge stilarter. Derfor tror Kaggestad at hun på kort tid kan forbedre seg i løping.

– Det er bare å begynne å ta tåhev – gjerne tusen stykker om dagen – og styrke musklaturen i legger og rundt ankel-leddet. Med hennes treningsdisplin kan det bli spennende. Mye av denne treningen burde kunne gjøres også mens hun satser på langrenn, sier Kaggestad.

Ingrid Kristiansen tok steget fra skiløper til løper i sin tid. Selv om Kristiansen var andre da hun skiftet idrett, så kan Therese Johaug selvsagt gjøre det samme.

Det står egentlig bare på viljen.