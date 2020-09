Cristina Maria fikk ny nedslående beskjed etter TV 2-program: – Det har vært tøft

På slutten av 1980-tallet blir Cristina Maria Ådlands biologiske mor funnet på gaten i Manila av en tilfeldig forbipasserende. Den syke kvinnen har et epileptisk anfall og fraktes til sykehuset.

Det viser seg at den filippinske kvinnen er gravid.

En sped og underernært jente kommer til verden kort tid senere. Tallene på vekten viser kun 1800 gram. Et år senere blir hun adoptert av en norsk familie fra Tysnes.

Sammen med TV 2-programmet Sporløs dro Cristina i starten av november 2019 tilbake til hjemlandet Filippinene for å finne sin biologiske familie.

– Jeg er nysgjerrig på min historie og bakgrunn. Hva som egentlig skjedde. Moren min var veldig syk, og jeg lurer på hvordan det går med henne, sier 30-åringen i programmet.

Psykiatrisk sykehus

Fremme i hovedstadsregionen Metro Manila, starter de med å besøke det lokale sykehuset i Parañaque som moren ble fraktet til.

– Jeg ble veldig berørt og følte meg litt nærmere min mor. Jeg var jo i magen hennes da hun var innlagt der, sier en rørt Cristina etter besøket.

Dagen etter går turen til Mandaluyong nasjonale senter for mental helse, hvor de med sikkerhet vet at Cristinas biologiske mor oppholdt seg i en periode.

Det viser seg at perioden var en åtte år lang innleggelse.

Det eneste som står i det psykiatriske sykehusets registere, er stedsnavnet Arayat Quezon City. Det var hit hun dro etter den mangeårige innleggelsen.

Død

I den ovennevnte byen kommer Sporløs' tolk i snakk med noen eldre kvinner. De forteller at damen de etterspør døde for flere år tilbake. Hun skal ha fått et infarkt eller et epileptisk anfall, og falt ned en trapp.

Dødsfallet blir bekreftet av bydelskontoret. Cristina får vite at hennes biologiske mor gikk bort i 2011.

– Det er vondt å tenke på at jeg ikke får sett henne eller gitt henne den beskjeden om at jeg har hatt det veldig godt – og at jeg er glad og takknemlig for å ha fått sjansen. Hadde hun ikke tatt det valget for 30 år siden, så hadde jeg ikke vært her i dag, sier Cristina.

Finner ledetråd på kirkegården

Hun vil ta et siste farvel med kvinnen som brakte henne til verden. På kirkegården gir de vaktmesteren navnet på Cristinas biologiske mor, og ber om hjelp til å finne graven.

Vaktmesteren forteller at han fikk det samme spørsmålet fra en dame ved navn Maricel Dorio om lag en uke tidligere.

Navnet viser seg å tilhøre én av Cristinas fem søsken. Maricel forteller at ingen i søskenflokken er oppvokst sammen med moren. Hun har likevel alltid visst om det lille og spede jentebarnet som ble gitt til adopsjon for 30 år siden.

GJENFORENING: Cristina og hele familien i Filippinene.

Ny trist beskjed

Til TV 2 forteller Cristina nå, ni måneder etter hjemkomsten, at tiden etter besøket i Filippinene har vært tøff.

– Det har vært vanskelig, spesielt etter at min tante Fe gikk bort. Da var jeg i sorg. Det var hun som ga meg alle svarene, forteller 30-åringen til TV 2.

Cristina forklarer videre at det var tanten som ga henne bort til barnehjemmet, da hun selv ikke hadde mulighet til å ta vare på den lille jenta.

– Det var bare min tante som visste at jeg var født og at jeg eksisterte, avslører hun.

