Bodø/Glimt slapp unna AC Milan: Dette er de norske lagenes motstandere

Bodø/Glimt risikerte å møte det italienske storlaget AC Milan i den 2. runden av kvalifiseringen til gruppespillet i Europa League.

Det var 33 prosent sjanse for at Zlatan Ibrahimovic og resten av Milans stjernegalleri kom til å møte Glimt, men slik ble det ikke.

Italienerne ble tidlig trukket ut mot irske Shamrock Rovers. Gultrøyene fra Bodø endte opp med Zalgiris Vilnius på Aspmyra. Dermed møter Glimt for andre gang et lag fra Litauen, etter at de slo ut Kauno Zalgiris i den 1. runden. Der ble det en enkel 6-1-seier.

Viking som kom direkte inn i 2. runde etter å ha vunnet cupen i fjor, møter skotske Aberdeen i Stavanger.

Rosenborg må derimot ut å reise. Trønderne må til Latvia hvor de møter Ventspils.

Kampene spilles 17. september.

Molde som kjemper om plass i Champions League må også ut å reise. Blåtrøyene møter FK Qarabag i den tredje kvalifiseringsrunden til Champions League-gruppespillet. Kampen spilles i Aserbajdsjan.

Molde-kampen må spilles 15. eller 16. september.