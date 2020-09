Mathias (15) kjørte med brukket arm: – Fotballspillere er ganske pysete

– Det må vel være denne jeg setter høyest, sier Mathias Pollestad, og viser frem gullet fra junior-NM i 2018.

15-åringen tar med TV 2 til barndomshjemmet på Jæren, der pokaler og medaljer står tett i tett i premieskapet i andre etasje.

Til tross for hans unge alder har karriéren virkelig skutt de siste tre årene. Med ett EM-gull, to EM-sølv, og to femteplasser i VM på aldersbestemt nivå. I august markerte han seg nok en gang med NM-gull og kongepokal i seniorklassen.

– I Norge er det jo bare fem-seks stykker som gir gass, så det er jo ikke så vanskelig å vinne NM som EM. I NM er det jo bare å melde seg på, så kan du vinne, sier han med et smil.

– Jeg gikk én uke før jeg klippet opp gipsen

For det er ingen tvil om at Pollestad har valgt en idrett som skiller seg ut.

Men selv om det norske miljøet er lite falt den unge jærbuen tidlig for den fartsfylte idretten, der de kjører heftige motorsykler på bane. Allerede som tre-åring begynte han å kjøre en liten sykkel, og deltok i sine første løp da han var seks-sju år gammel.

KJØRTE MED BRUKKET HÅNDLEDD: 15-åringen klippet opp gipsen etter én uke for å kunne kjøre. Foto: Jan Ueland.

– Du må ha god kondisjon, og ha hodet på plass. Kraft i kroppen, våge å kjøre inn i svingen i hundre og sladde. Også må du hele tiden planlegge hvor du skal kjøre, og hvor det går fortest. Det er mye å tenke gjennom, presiserer han.

Også må du tåle en trøkk.

– Jeg har brukket håndleddet én gang, og det er ganske vanlig å brekke noe. Det er mange som kjører med brukket kragebein. Jeg gikk én uke før jeg klippet opp gipsen, og teipet håndleddet for å kunne kjøre. Det gjorde ikke vondt, men jeg kunne ikke bevege håndleddet. Så når jeg kjørte måtte jeg justere litt på stilen, men ellers gikk det helt fint. Jeg syns fotballspillere er ganske pysete, sier han ler.

Kan bli tvunget til nytt statsborgerskap

Pollestad kjører for Riska Motorsykkelklubb, og trener på Elgane på Jæren.

Snart står han overfor ei veiskille - for å nå drømmen om å kunne leve av sporten må han flytte utenlands.

– Jeg har egentlig lyst til å reise ut nå, og satse for fullt. Men jeg har blitt tvunget til å gjennomføre videregående, sier 15-åringen og kikker bort på faren.

– Vi prøver å ta det litt forsiktig, skyter faren John inn.

Selv om de prøver å holde han litt tilbake er foreldrene klar over at utviklingsmulighetene i Norge ikke er gode nok. Per dags dato er familien støtteapparatet og teamet rundt Mathias. Det vil ikke ta mange år før det må profesjonaliseres hvis han skal henge med.

– Hvis han skal nå drømmen sin må han nok ut av landet, for å kunne leve av det. Gjerne Polen eller England. Tilbudene er jo der, så det er et spørsmål om tid. Nå er Mathias bare 15 år, så som mor kjenner jeg jo at det er tidlig. Men de beynner jo å satse utenlands i 16-17 års-alderen, og vi har sagt at vi skal gjøre det vi kan for at han skal nå målene sine, sier mamma Wenche.

KONFIRMANT: Konfirmasjonsbildet til Mathias Pollestad skiller seg ut. Foto: Privat

Drømmen er å kunne reise til Polen eller England for å kjøre, og leve av idretten.

– Nå er det en polsk klubb som vil ha meg ned. Hvis du kommer til Polen kan du begynne å tjene en del penger, og det er det også i den øverste ligaen i England, forklarer 15-åringen.

Norges eneste kjente speedway-fører, Rune Holta, bor og kjører i Polen.

– Jeg har snakket med Rune Holta, som har bodd og kjørt i Polen i mange år. Vi har nå et testsamarbeid med han, så jeg tror vi skal få til noe i løpet av neste sesong. Der er det er mye større, og det er alltid et sted du kan reise og trene med jevngode sjåfører hele veien. Det er problemet i Norge, utdyper faren.

En ting er å flytte til polen, og kjøre for et polsk lag. Men Holta har tatt det ett skritt videre ved å skaffe seg delt statsborgerskap, og har kjørt for det polske landslaget siden 2005.

– Kan det være aktuelt for Mathias å bli polsk statsborger?

– Vi får se. Det er ikke så enkelt å få til. Vi håper jo at han kan være norsk statsborger så lenge som mulig, men alt hadde vært mye lettere hvis han hadde vært polsk statsborger, understreker faren.