Denne biltabben kan koste deg dyrt

På grunn av koronaviruset valgte mange nordmenn å dra på norgesferie i sommerferien. Sosiale medier har flommet over med bilder av vakre fjorder og høye fjelltopper.

Dersom du er en av dem som har kjørt mange mil gjennom landet for å besøke familie eller oppleve nye steder, er det et par ting du bør tenke over.

Sjansen er stor for at du i så fall har kjørt langt flere kilometer enn vanlig, som blant annet kan ha betydning for bilforsikringen din. Dersom du har kjørt lenger enn du har dekning for i forsikringen, kan det bli dyrt dersom uhellet er ute.

Samtidig er det stadig flere som velger å lease bil istedenfor å eie, og også her er antall kilometer sentralt. Leasing er at du leier en bil for en lengre periode.

– Det er veldig viktig at du leser leasingkontrakten, slik at du vet hvilken kjørelengde du har avtalt. Kjører du lenger, kan du ende opp med en saftig regning på flere titusener av kroner, advarer leder for bilfinans i Danske Bank, Ketil Pedersen.

Rundt to kroner per kilometer

Det er vanskelig å slå fast hvor mange som leaser bil i Norge, men Pedersen sier man kan anslå at rundt 40 prosent av totalt bilsalg hos en forhandler er leasing.

– Privatleasing passer ikke for alle, men for de det passer for, er det et veldig godt produkt. Du har stor grad av forutsigbarhet, og du vet nøyaktig hva det koster hver eneste måned, sier Pedersen.

Når du inngår en avtale om leasing, må du bli enig med forhandleren om hvor langt du kan kjøre med bilen hvert år. En normal avtale om kjørelengde kan ligge på 45.000 kilometer over tre år, og maksimalt 15.000 kilometer årlig.

– Du betaler mer jo flere kilometer du skal kjøre. Når man inngår en leasingavtale, betaler man hvert fall ikke for flere kilometer enn det som er nødvendig. Derfor kan en bilferie bli utslagsgivende, sier Pedersen.

Dersom leasingavtalen din utgår, eller du av en eller annen grunn må bryte leasingavtalen før tiden, bør du ikke ha kjørt lenger enn det som opprinnelig var avtalen. I så fall må du regne med å betale.

– Dette varierer, men vanlig kostnad er rundt to kroner per kilometer du har kjørt for mye. Så hvis du har lagt bilferien til Nord-Norge og ikke oppjustert leasingavtalen, kan det fort bli snakk om mange tusen, sier Pedersen.

Slitasje på bilen

Ser du at du er i ferd med å overstige grensen, bør du ta kontakt med leasingselskap eller bilforhandler for å få den korrigert. Det vil være billigere enn å gå på en smell ved innlevering.

– Mange har hatt en tøff og usikker vår økonomisk. Har du tynet kilometergrensen i leasingavtalen litt i utgangspunktet, vil den fort bikke over hvis du kjørte Norge rundt i sommer, sier Danske Banks forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand.

Hun anbefaler å være bevisst på bilforbruket ditt dersom du ser at du nærmer deg kilometergrensen.

ADVARER: Leder for bilfinans Ketil Pedersen og Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank. Foto: Danske Bank

– Prøv å begrense bruken av bilen resten av året. Bruk kollektivtransport eller sykkel dersom det er mulig, sier Tvetenstrand, og fortsetter:

– Bileiere bør også huske på at bilen kan ha fått slitasjeskader etter mer kjøring i sommer, slik at du kan få en verkstedregning du ikke hadde regnet med, for eksempel på grunn av slitte dekk. Det er lurt å spare opp en buffer til slike uforutsette utgifter, råder Tvetenstrand.

Fordeler og ulemper

Leasing av bil har fordeler og ulemper. Forbrukerrådet har laget en privatleasing-guide som du bør lese dersom du vurderer å lease.

Det kan for eksempel være lurt å lease om du synes det er viktig å kjøre en helt ny bil og vil slippe jobben med å selge bilen. Om du leaser, slipper du også å bekymre deg for annenhåndsverdien.

Faste månedlige utgifter gir deg stabilitet, så lenge du klarer å holde deg innenfor leasingavtalens rammer.

Derimot er leasing ikke for deg om du vil kunne bytte bil når du ønsker, opparbeide deg egenkapital gjennom bilen og om bilbehovet ditt fort kan endre seg.

Når du leaser, er du bundet for en viss periode, oftest tre eller fire år. Hvis du blir nødt til å gå ut av avtalen før leasingperioden er over, kan dette bli dyrt.