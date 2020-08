Grande ut fra møte på partikontoret: – Det dras konklusjoner basert på rykter

Det er etter det historiske årsmøtet i Trøndelag Ap denne helgen at Grande i formiddag kom ut av et møte på partikontoret til Arbeiderpartiet på Youngstorget.

– Jeg har vært i møte med partikontoret, sier Grande til TV 2.

Han har ledet den omstridt valgprosessen i Trøndelag Ap.

Taus om mulig varsel

Grande truet med å trekke seg som leder og sa det kunne komme et varsel mot Ingvild Kjerkol, hvis hun ble innstilt som fylkesleder. Partisekretær Kjersti Stenseng har varslet en gjennomgang av det som skjedde.

– Trusler om mulige varsler skal selvsagt ikke brukes som argument i en valgkomite, sa Stenseng til TV 2 lørdag.

Ingvild Kjerkol fortalte at hun fredag ble oppringt av valgkomiteens leder Arild Grande, der han fortalte at han hadde mottatt en SMS hvor det ble framsatt påstander om at hun hadde trakassert andre mennesker.

– Var du i møte med Stenseng?

– Nei, sier Grande, på vei ut av partikontoret.

– Hva handlet det møtet om?

– Jeg skal gi en redegjørelse for det senere i dag, sier Grande.

Etter det TV 2 får opplyst var Grande i møte med assisterende partisekretær Kristine Kallset.

Han sier det nå kommer en gjennomgang av den betente valgstriden.

– Jeg har tatt initiativ til hvordan vi kan starte en prosess basert på det som har skjedd, og jeg ønsker en evaluering på valgprosessen slik at alle får si hvordan de opplevde det. Nå dras det konklusjoner på rykter og påstander, og ting som blir plantet i media og det er uheldig.

– Vurderer du å legge inn varsel på Ingvild Kjerkol, eller anser du deg ferdig med det?

– Jeg kommer tilbake til det i løpet av dagen.

Jobber med partiprogrammet

Den nyvalgte fylkeslederen Ingvild Kjerkol er i dag på partikontoret for å jobbe med partiets programarbeid.

Kjerkol er også stortingskollega med Grande, og sitter i sentralstyret til Arbeiderpartiet.

Hun opplyser at hun ikke skal i møte med Grande, mandag.