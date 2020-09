Kasper Wikestad operert for kreft

TV 2s kommentator behandles etter at legene oppdaget sykdommen i forbindelse med annet inngrep.

TV 2s kommentator Kasper Wikestad fikk i starten av august beskjed om at han er rammet av kreft.

I forbindelse med en akutt blindtarmbetennelse ble det oppdaget kreft i tarm og nyre.

– Jeg har vært gjennom fire ganske voldsomme operasjoner. Så jeg trenger tid, sier Wikestad.

Han har vært en sentral del av TV 2s Premier League-dekning siden kanalen overtok rettighetene til ligaen i 2010, men blir naturlig nok ikke å se eller høre når ligaen nå starter igjen om snaue to uker.

– Jeg håper å kommentere min første kamp før jul, men er innstilt på at det kan ta lenger tid. Det var ikke helt dette jeg så for meg da jeg skulle inn å foreta et enkelt inngrep i blindtarmen. Jeg regnet med å være tilbake på i normalt gjenge dagen etter, sier Premier League-profilen.

Har kommentert for TV 2 siden 2010

44-åringen har i løpet av sine ti år i TV 2 kommentert både store internasjonale fotballmesterskap, de største ligaene i Europa og olympiske leker. Han er også blitt et populært ansikt og en populær stemme i forbindelse med kanalens ishockey-sendinger, samt øvrig vintersport som snowboard og hopp.

I tillegg har Wikestad de senere årene hatt egne programmer på TV, samt egenhendig holdt i den populære TV 2-podkasten om Premier League. Sistnevnte vil i den kommende tiden ha Espen Ween som vikar.

Wikestad evner også å se noe positivt i situasjonen, og er snar om å rose de ansatte som har tatt hånd om ham ved Ullevål Sykehus.

– På en måte har jeg vært heldig, for blindtarmen sladret på kreften, så de oppdaget det ganske kjapt. Folkene her på Ullevål er helt utrolige. Alt fra leger til sykepleiere til fysioer og andre. Jeg tror ikke jeg har møtt flere fantastiske mennesker noe sted.

TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen forteller om en preget sportsredaksjon.

– Dette har vært dramatiske nyheter som har preget redaksjonen vår den siste tiden. Kasper er en populær og respektert kollega fellesskapet setter stor pris på, og vi forsøker etter beste evne å støtte ham og familien i en tøff tid. Vi mobiliserer nå alle gode tanker for Kasper. Dette vil ta tid, men vi venter tålmodig. TV 2 Sporten er ikke den samme før Kasper er tilbake som kommentator og kollega, sier Jansen Hagen.

Wikestad og TV 2 ber om respekt for at andre medier ikke tar kontakt direkte med ham i tiden fremover.



Premier League starter opp igjen lørdag 12.september.