Krisemøter i fire kommuner etter smitteutbrudd

Fire kommuner på Hedmarken har krisemøter etter at 18 personer er blitt smittet med koronaviruset.

De smittede er både ansatte og elever ved Ridabu barneskole i Hamar, skriver Hamar Arbeiderblad.

Hamars kommuneoverlege Ketil Egge bekrefter smitteutbruddet til avisen.

På grunn av utbruddet har skolen blitt hastestengt mandag morgen.

– Ridabu skole har tilfeller hvor smittede har vært i kontakt med trinnene også fra 1. til 4, som gjør at vi stenger hele skolen, sier Egge til avisen.

– Det har tatt en del tid å få svarene, og skolen ble stengt da resultatene ble klare, sier Einar Busterud, ordfører i Hamar kommune til TV 2.

På grunn av smitteutbruddet har Hamar og de tre nabokommunene Stange, Ringsaker og Løten hatt krisemøter.

– Vi gjennomfører nå en del tiltak for å være føre var. Dette er et område med tette grenser, og folk krysser kommunegrensene, da er det viktig at vi koordinerer oss, sier ordføreren videre.

Ifølge VG forbys også samlinger med over 20 personer, enten de har en arrangør eller ei.