Her er Norges nye landslagsdrakter: – Inspirert av norsk natur

– Ett ord: Heftig, sier Erling Braut Haaland om de nye landslagsdraktene.

Tirsdag klokken 09.00 presenterer Norges Fotballforbund de nye landslagsdraktene. TV 2 har fått tillatelse fra NFF til å vise draktene allerede mandag.

Etter planen skulle draktene lanseres før Norges skjebnekamp mot Serbia 26. mars. Etter at koronaviruset sørget for at kampen ble utsatt, ble også draktlanseringen utsatt.

Allerede under fredagens kamp mot Østerrike vil den nye hjemmedrakten bli brukt. Hvilken drakt som blir brukt mot Nord-Irland neste mandag, er ikke bestemt ennå.

NORSK NATUR: Den nye bortedrakten til landslaget er inspirert av den norske naturen. Foto: NFF RØD: Hjemmedrakten er selvsagt rød. Foto: NFF BLÅTT: Kristoffer Ajer i bortedrakten som domineres av blåfarger, mens den tidligere har vært dominert av hvitt. Foto: NFF IS OG SNØ: Bortedrakten skal symbolisere den norske naturen. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT ENKEL: Hjemmedrakten er enkel i designet med fokus på det norske flaggets farger. Foto: NFF FLAGGET: Blått og hvitt sørger for at det norske flagget er representert på hjemmedrakten. Foto: NFF NØKKELSPILLER: Erling Braut Haaland poserer i den nye hjemmedrakten Foto: NFF STJERNE: Caroline Graham Hansen i den nye hjemmedrakten. Foto: NFF BLÅTT: Caroline Graham Hansen i den nye bortedrakten. Foto: NFF SPESIELL: Mohamed "Moi" Elyounoussi viser designet til bortedrakten. Foto: NFF

Hjemmedrakten er selvsagt rød, med hvit shorts og blå sokker.

Bortedrakten skiller seg derimot ut. Norge har vanligvis hatt en enkel, hvit bortedrakt, men de kommende årene skal de spille med en ganske annerledes modell.

– Vi startet planleggingen for to og et halvt år siden. Selve inspirasjonen bak bortedrakten er å spille på hva som kjennetegner Norge. Hva tenker folk på når de hører om Norge? Fjell, natur, snø og is, sier leder for merkevare i NFF, Jan Ove Nystuen.

– Hvorfor velger dere å tenke så annerledes rundt bortedrakten?

FLAGGET: Det norske flagget er representert på denne måten. Foto: NFF

– Det stemmer at bortedrakten vanligvis har vært veldig tradisjonell i hvite farger. Denne gangen velger vi å se på hva som er unikt for Norge. Når vi spiller bortekamper, så handler det jo litt om at motstanderne skal trenge gjennom isborgen vår. Vi skal være ugjennomtrengelige, drakten er tuftet på disse elementene, sier Nystuen til TV 2.

Mens shortsen og sokkene er blå, er overdelen hvit med lyseblå detaljer.

– Den var fet, var Real Madrid-spiller Martin Ødegaards første reaksjon til bortedrakten.

Ble lekket tidligere i år

I slutten av mars dukket det opp bilder av det som skulle være Norges nye landslagsdrakt på sosiale medier. Ingen i Norges Fotballforbund bekreftet at bildene var sanne, men mandagens lansering viser at bildene som ble lekket ikke var langt unna sannheten.

– Det stemmer at det ble lekket bilder av forskjellige drakter. Det spesielle med bortedrakten er at alle er forskjellige. Når ti spillere står ved siden av hverandre, vil alle draktene ha forskjellige ulikheter i designet, sier Jan Ove Nystuen til TV 2.

Grunnen til at draktene ble lekket var at designet var ferdig, men grunnet utsettelsen ble lanseringen satt på vent.

