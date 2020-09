Kan ha løst 45 år gammelt dobbeltdrap – men én ting gjør at gjerningsmannen kan gå fri

De etterlatte raser etter at personen som endelig ble tatt etter at han angivelig drepte Janice Pietropola (19) og Lynn Seethaler (19) ikke kan stilles for retten.

I 1973 ble Janice Pietropola og Lynn Seethaler funnet brutalt drept på et motell i Virginia Beach.

TILTALT: Ernest Broadnax på politiets arrestasjonsbilde. Foto: Politiet

De ble bare 19 år gamle.

I fjor, altså 45 år etter dobbeltdrapet, ble 80 år gamle Ernest Broadnax tiltalt for å ha drept kvinnene.

Pietropola og Seethalers etterlatte kunne endelig puste lettet ut, etter å ha kjempet for å oppklare dobbeltdrapet i lang tid.

– Vårt mål nå er rettferdighet for ofrene, og at familiene deres kan få litt sjelefred og en avslutning, sa Virginia Beach-politiets talskvinne Linda Kuehn, ifølge New York Times.

Blir lagt på is

Det kan se ut som om kvinnenes etterlatte ikke får oppleve at gjerningspersonen blir dømt, skriver CBS Pittsburgh.

Broadnax har fått diagnosen demens, og rettssaken mot ham blir dermed lagt på is.

Både rettsoppnevnte og private leger har gitt Broadnax samme diagnose.

Sykdommen påvirker personens hukommelse betraktelig, og Virginian-Pilot skriver at Broadnax, som nå er 82 år gammel, aldri kan bli stilt for retten med en slik diagnose.

De etterlatte er knust etter å ha fått beskjeden.

– Det er ingen rettferdighet i dette overfor Janice. Det tar knekken på oss. Det tar virkelig knekken på oss, sier Janice Pietropolas søster Judy Poklemba, som var 16 år i 1973, til nettstedet.

Påtalemyndighetene er også fortvilte.

– Vi er like frustrerte som ofrenes familie, sier aktor Colin Stolle i en pressemelding.

Og:

– Vi skal fortsette å undersøke alle tilgjengelige muligheter for å kunne oppnå rettferdighet i denne saken.

ÅSTEDET: Politiets bilde av motellet hvor kvinnene ble funnet drept. Foto: Politiet

Brutal og dødelig

Broadnax' advokat Annette Miller sier at 82-åringen ikke kommer til å bli bedre, og mener at han må komme seg ut av fengselet han har sittet i siden i fjor.

– Han er en skjør 82-mann bosatt i Virginia Beach Correctional Center under en pandemi. Alle som har et familiemedlem som lider av demens, eller som har sett dem dø av sykdommen, vet at demens er progressiv, brutal og til slutt dødelig, sier hun.

Satte alle politibetjentene på saken

The Pittsburgh Post-Gazette skrev at Seethaler og Pietropola, som var fra Pittsburgh i Pennsylvania, var i 1973 på ferie da en person krøp inn vinduet på motellrommet deres og drepte dem begge.

Pietropola ble i tillegg blitt voldtatt.

Den brutale drapssaken vakte enorm oppsikt i området, og hver eneste betjent ble ifølge New York Post satt på saken.

De saumfarte området for å få tak i gjerningsmannen uten hell.

Først i 2018, da Virginia Beach Police gjenopptok saken og gjorde nye undersøkelser takket være ny DNA-teknologi, kunne de pågripe Ernest Broadnax i New York.

Han er tidligere blitt arrestert for flere straffbare tilfeller, som legemsfornærmelse og innbrudd.