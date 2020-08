Narkotika-saken mot «Paradise»-Mayoo henlagt

Det var i 2016 at Mayoo Indiran, kjent fra realityserien Paradise Hotel, ble pågrepet av politiet. Siden den gang har 29-åringen vært etterforsket som en del av en større politioperasjon som har fått navnet «Kinder»

Nylig ble det klart at Oslo statsadvokatembeter henlegger saken mot Indiran. Det var VG som først omtalte henleggelsen.

Til TV 2 sier Indiran at han hele tiden har vært sikker på frifinnelse.

– Det har vært utrolig tøft, men jeg er en positiv person og ser lyst på fremtiden. Jeg er veldig takknemlig for å ha så mange fine folk rundt meg som tror på meg og støtter meg.

– Jeg vet ingenting om den narkotikaen, og har hele tiden visst at jeg ville bli renvasket og frifunnet i saken. Det har gitt meg en styrke i alle disse årene.

– Saken er henlagt fordi påtalemyndigheten ikke har holdepunkter for å slå fast at han har hatt kjennskap til den narkotikaen som er funnet på adressen hans, sier statsadvokat Andreas Schei til TV 2.

Til VG sier Indiran at han er lettet, mens advokaten hans, Inam Ghous Ali, mener at saken burde vært avgjort for lenge siden. Ali varsler at de vil jobbe med et erstatningskrav.

– Det er naturligvis beklagelig. Han kan søke erstatning for tiden han har sittet i varetekt. På den tiden han ble varetektsfengslet, mente politiet og domstolen at det var nødvendig av hensyn til etterforskningen, sier statsadvokat Schei.