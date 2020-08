NHL-Emilio er kalt tilbake til Calgary

Mathias Emilio Pettersen ble Norges ferskeste NHL-proff, da han signerte en treårskontrakt med Calgary Flames i slutten av april.

Etter noen måneder i USA reiste Oslo-gutten hjem i sommer, for å trene seg opp med et detaljert treningsprogram fra NHL-klubben.

– Jeg føler at jeg har klart å få god respons på styrke og eksplosivitet. Det er en viktig fase av spillet mitt. Jeg har gjort en god jobb sammen med min fysiske trener Henrik Jacobsen, til å pushe og yte maksimalt, forteller Pettersen til TV 2.

Tidligere i sommer fortalte 20-åringen til TV 2 at han har fått klare arbeidsoppgaver fra Flames hele veien, og at så klare forbedringer på fysikken.

Nå er han kalt tilbake, og reiser til Calgary 20. september.

– Jeg er veldig spent, og veldig motivert. Jeg gleder meg til å vise at jeg har gjort en god jobb gjennom sommeren, sier 20-åringen som noterte seg for 13 mål på 36 kamper for Denver University forrige sesong.

Han forteller at planen er å bo og trene i Calgary, frem til pre-campen starter i november.

Den blir avgjørende for om nordmannen starter sesongen hos NHL-klubben i Calgary eller hos klubbens farmer-lag i AHL, Stockton Heat. Sistnevnte er det sannsynlige scenarioet, men om han viser seg frem på campen kan NHL-debuten være nært forestående.

– Hvor jeg starter sesongen avgjøres etter pre-campen, understreker han.

NHL-sluttspillet ble utsatt på grunn av koronapandemien, og spilles i disse dager.



Både Calgary Flames, og Mats Zuccarellos Minnesota Wild, er allerede slått ut. Så nå venter en treningsperiode på nordmennene før pre-campene offisielt skal starte opp i november.

Selve sesongen er berammet til å starte i starten av desember, både for NHL og AHL. Planen er å gjennomføre alle 82 kampene i grunnserien, men hvordan kampprogrammet blir er fortsatt usikkert.

– Jeg ser på det som en bra mulighet for meg, at de planlegger en fullverdig sesong. Jo flere matcher, jo flere ganger kan jeg vise at jeg er god nok. Jeg er bevisst på at det er ingen enkel vei å komme til NHL, men at jeg må benytte de sjansene jeg får, avslutter han.