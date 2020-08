Funn av død mann i Trondheim

Politiet er på stedet og gjør undersøkelser, skriver Trøndelag politidistrikt på Twitter.

Personen ble funnet ved et vann i Ranheim.

Politiet opplyser til TV 2 at alder og kjønn er ukjent. Omstendighetene rundt dødsfallet er fortsatt ukjent, men jourhavende jurist har beordret en obduksjon.

– Det er for tidlig å si noe om omstendighetene. Det vi kan si er at det er funn av en person i vann, og vi er på steder for å gjøre undersøkelser, sier Ellen Maria Brende, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.