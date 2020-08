– Man er så klart skuffet og skulle ønske at det var en selv som gikk seirende ut av den, men vi tapte mot et bedre lag i går. Det er litt den følelsen man sitter igjen med også, at det var en fortjent seier til Lyon.

Det sier Ingrid Syrstad Engen til TV 2 dagen etter at Wolfsburg tapte 1-3 for Lyon i Champions League-finalen.

– Vi ga det vi hadde i går, men det var ikke nok, understreker hun.

Lyon ledet 2-0 til pause i finalen, og Wolfsburg satset alt fremover i andreomgang. Da kom også reduseringen.

– Vi løftet oss i andreomgang og viste at vi kan utfordre dem. Vi lå under og hadde enda mindre å tape, egentlig. Det endret litt på innstillingen, og kanskje man bare måtte legge bort all respekt og bare kjøre på for å få et mål. Da klarte vi å presse dem, og jobbet oss mer inn i matchen, men det var ikke nok, forklarer hun og legger til:

– Det går ikke på at vi ikke hadde troen, men de var bedre enn oss i førsteomgang. Man ser det på laget deres også, det er klasse over hele laget. Du må ha en hundre prosent perfekt dag for å slå Lyon, og det hadde ikke vi i går.

– Kan du beskrive følelsen du hadde da du gikk forbi Champions League-trofeet?

– Det var surt, kjipt og kjedelig. Jeg tror ikke jeg så noe særlig mye på pokalen. Det var tøft.

– Når du kommer så langt, handler det bare om å vinne. Det er det eneste man tenker på og vil. Akkurat nå føles det ut som man har tapt noe som betyr veldig mye. Så akkurat nå føles det mest kjedelig.

Men finaletapet gir også motivasjon til å revansjere.

– Det gir i hvert fall ikke noen mindre motivasjon. Når man er lei seg etter finalen, sitter man i hvert fall igjen med det at man er motivert til å komme hit en gang til og revansjere seg. Så det gir absolutt motivasjon, understreker Syrstad Engen.