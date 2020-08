Solli-Tangen holdt sorgen skjult for TV-seerne: – Jeg ønsket ikke sympati

Sangeren Emil Solli-Tangen, kjent fra «Kompani Lauritzen» og nå «Stjernekamp», har sørget over vennens død samtidig som han har gjort seg klar til den første «Stjernekamp»-sendingen.

Til TV 2 sier han at en venn fra fallskjermmiljøet døde i en basehoppulykke, og at han spilte inn en låt som ble spilt i begravelsens hans på fredag. Solli-Tangen kunne ikke delta i begravelsen, men fulgte den via strømming.

På søndag skrev 29-åringen på Instagram at han dedikerte hans første opptreden i «Stjernekamp» til kompisen, med låten «To Where You Are» av Josh Groban.

– I går ble en litt emosjonell greie. På fredag tok jeg farvel med en venn som døde brått for to uker siden, og sangen i går dedikerte jeg til ham, skrev han på Instagram.

AKTUELL: Emil Solli-Tangen er for tiden aktuell med «Stjernekamp» på NRK. Foto: Tore Meek/NTB scanpix

Emosjonell

Etter at 29-åringen hadde opptrådt på scena i «Stjernekamp» lørdag kveld, var han tydelig preget.

– Det var utrolig vakkert. Går det bra med deg? Jeg så du ble litt grepet der, sa programleder Kåre Magnus Berg til Solli-Tangen.

Sangeren valgte å ikke forklare hvorfor han var emosjonell under direktesendingen, men svarte heller på dette på Instagram etter showet.

Mandag morgen snakket TV 2 med Solli-Tangen. På spørsmålet om hvorfor han ikke fortalte om det emosjonelle bakteppet i beste sendetid på statskanalen, var svaret klart.

– Jeg ville ikke at det skulle være en unnskyldning for noe. Jeg ville ikke ha noe sympati. Det var ikke det som var viktig for meg. Jeg ville bare si farvel til vennen min på min måte, og samtidig gi noe til familien hans.

Solli-Tangen skriver på Instagram at han ikke bryr seg om terningkastene han fikk. Han fikk terningkast 3 av NRK og VG, mens seerne var mer fornøyde, og ga ham terningkast 4 i VG.

NRK skrev at «låten er definitivt ikke verdens mest interessante, og den er nok ikke spesielt godt egnet som introduksjonslåt for en såpass god stemme som Emil sin. Dypt og kontrollert, men dessverre litt for kjedelig».

– Akkurat i denne settingen, så kunne jeg ikke bry meg om terningkastene. Jeg er bare stolt over at jeg klarte å fullføre sangen. Jeg husker på prøvene, så hadde jeg ikke sagt noe om dødsfallet til de på sett eller i produksjonen. De ba meg legge enda mer følelser i sangen, men jeg klarte det ikke, og måtte stoppe prøvene fordi følelsene tok overhånd. Da måtte jeg si det til de i produksjonen, at dette var en sang jeg dedikerte til en venn, sier han til TV 2.

POPULÆR: Solli-Tangen ble en populær figur i «Kompani Lauritzen», mye på grunn av hvor positiv han var til alle utfordringer. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Talent

Solli-Tangen har lenge vært et kjent navn i operamiljøet.

Som 19-åring ble han tatt opp ved bachelorprogrammet for utøvende sangere ved Barratt Due musikkinstitutt i Oslo. To år senere ble han tatt opp til Statens operahøgskole i Oslo, som en av de yngste søkerne gjennom tidene.

Han har også deltatt i Melodi Grand Prix to ganger, sist med broren Didrik Solli-Tangen (33) i 2020, med sangen «Out of Air».

Neste lørdag er det nettopp Melodi Grand Prix som er tema. Solli-Tangen vil holde på spenningen, og ønsker derfor ikke å si hvilken sang han skal synge. Han kan likevel avsløre at det blir en krevende låt.

– Jeg får vist en helt annen side av meg selv på lørdag, men jeg skal ikke ha en kruttpakke av en låt, men vise andre egenskaper. Jeg sparer de voldsomme tonene til litt senere, og håper at jeg kommer videre. Jeg holder på med så mange forskjellige musikksjangre og føler meg hjemme i flere av dem. Jeg håper å få vist mer i tiden som kommer.