Tiltalt for over 100 bedragerier: – Skyldes helt uforutsette ting

I mange år har politiet offentlig advart mot det de mener er en notorisk bedrager. Selv mener Helge Moan (50) han har «fylt et tomrom» og drevet en fullt lovlig virksomhet.

Moan er tiltalt for bedragerier mot over 120 personer.

Fra sitt tilholdssted i Kuala Lumpur i Malaysia har han tilbudt nordmenn å starte eller avslutte aksjeselskaper, vanligvis til en pris på 30.000 kroner.

Politiet mener at Moan aldri har hatt til hensikt å levere disse tjenestene. Påtalemyndigheten har tiltalt ham for grove bedragerier, identitetstyverier, forfalskning av dokumenter, falsk forklaring og hvitvasking av 13 millioner kroner.

Selv nekter 50-åringen straffskyld.

Ikke tillit til politiet

Politiet mener at bedrageriene begynte i 2011. I januar i fjor ble Moan pågrepet av malaysisk politi og utvist fra landet. Siden har han sittet varetektsfengslet i Norge.

Moan har ikke villet forklare seg for norsk politi. Han ikke har tillit til politiet, som han mener har drevet «en heksejakt» på ham.

– Politiet har, blant annet i beste sendetid på TV 2-programmet «Åsted Norge», stemplet han som en notorisk bedrager. Det skaper ikke nødvendig tillit til at Moan tror at politiet vil tro ham, sier advokat Per Zimmer.

Sammen med advokat Kai Vaag og advokatfullmektig Mari Dekkerhus skal Zimmer forsvare Moan gjennom fem måneder i Oslo tingrett.

Zimmer vil ikke gå i detalj på hva Moan skal forklare, men røper at Moan mener å ha «fylt et tomrom der han over nett har solgt og opprettet aksjeselskaper på vegne av folk som ikke har kunnet eller ønsket å gjøre det selv».

– Moan vil hevde at når du driver en forretningsvirksomhet, så vil ting kunne gå galt. I den grad avtaler ikke har blitt oppfylt, så skyldes det ikke bedragerier, men at helt uforutsette ting har skjedd.

– Men det er snakk om veldig mange fornærmede?

– Hvis man ser det i forhold til Moans totale kundeportefølge, så er det ikke snakk om veldig mange anmeldelser, sier Zimmer.

Bestrider å ha byttet utseende

Moan mener politiet og bankene, ved å sperre kontoene hans, etterlyse ham og advare mot ham offentlig, har bidratt til at tjenestene ikke har kunnet oppfylles.

FORSVARET: Advokatene Kai Vaag og Per Zimmer fra advokatfirmaet Vaag og Zimmer skal forsvare Helge Moan i Oslo tingrett. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Gjennom årene har 50-åringen også benyttet en hel haug av pseudonymer.

– Det å bruke ulike navn eller pseudonymer er ikke straffbart i seg selv, og han vil hevde det ble helt nødvendig for ham for å kunne fortsette virksomheten, sier Zimmer.

Påtalemyndigheten vil også hevde at Moan oppigjennom har endret sitt utseende for å unndra seg straff, men det er han ikke selv enig i. Han har gått opp og ned i vekt, men ikke hatt noe bevisst forhold til å endre utseende, sier forsvareren.

170 vitner

Politiadvokat Eindride Kjørri forteller at Moan-saken er spesielt omfattende, særlig med tanke på det høye antallet fornærmede.

Under rettssaken vil han og medaktor Tone Bysting legge frem inngåtte avtaler, en rekke e-poster, SMS-er og kontotransaksjoner. Totalt vil 170 vitner forklare seg – flesteparten av dem fornærmede.

Kjørri vedgår likevel at det har vanskeliggjort etterforskningen at Moan selv ikke har latt seg avhøre.

– Det gjør at vi ikke har kunnet ettergå hans syn på saken, sier Kjørri.

– Var det nødvendig å stemple han som en notorisk bedrager offentlig, før han i det hele tatt var tiltalt?

– Jeg vil ikke kommentere akkurat det utsagnet, men politiet har gått ut i media for å advare allmennheten. Det er en kjerneoppgave for politiet å beskytte borgerne, sier han.

Tirsdag vil Kjørri presentere hele påtalemyndighetens syn på saken. Onsdag er det ventet at Moan selv skal forklare seg. Saken vil etter planen pågå til januar.