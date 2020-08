Adele får kjeft etter nytt instagram-bilde

Artist Adele blir beskyldt for kulturell appropriasjon etter at hun la ut et bilde på Instagram iført en bikinitopp med motiv av det Jamaicanske flagget og Bantu-fletter i håret.

Uheldig

Uttrykket «kulturell appropriasjon» er et sosialantropologisk begrep som ofte blir brukt i identitetspolitiske debatter.

Det brukes som regel når en person fra en kultur som har blitt ansett som høystatus, tilegner seg noe fra en kultur som har blitt ansett som en kultur av lavere status.

Bantu-fletten er assosiert med mennesker med afrikansk opphav, noe som får folk til å rase. Noen mener at den populære artisten profitterer på andres kultur, skriver nettstedet Daily Mail.

Bildet ble publisert i forbindelse med den årlige feiringen av karibisk kultur, som for første gang ble avholdt på nett grunnet Covid-19.

Får støtte

I kommentarfeltet på Instagram er det imidlertid flere som tar sangstjernen i forsvar og som ikke ser problematikken rundt verken antrekket eller håret hennes.

– «Til dere som trenger å lære noe: Notting Hill-karnevalet startet på 60-tallet for å FEIRE karibbeansk kultur. Alle kler seg på denne måten for å feire, så dette er IKKE kulturell appropriasjon. Det er en feiring», er det en som kommenterer.

Andre mener hun hun ville vise frem kroppen sin etter det store vekttapet. Det sies at hun har mistet mange kilo grunnet en diett bestående av 1000 kalorier om dagen.

Hun overrasket fansen sin da hun publiserte et bilde på bursdagen hennes i mai hvor hun hadde gått ned mange kilo.