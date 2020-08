33 prosent sjanse for at Bodø/Glimt møter Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic og AC Milan kan fort være neste hinder for Bodø/Glimt på reisen mot et gruppespill i Europa League.

Det er 33 prosent sjanse for at de italienske gigantene trekkes mot laget fra Nordland.

De to andre lagene som kan trekkes er ungarske Fehérvár og litauiske Zalgiris Vilnius

Bodø/Glimt tok seg videre i kvalifiseringen etter å ha slått Kauno Zalgiris fra Litauen 6-1 i første runde.

Ny kontrakt for den svenske stjernen

Ibrahimovic fremtid i Milano har lenge vært diskutert, men ifølge Sky Sports er det like før han signerer en ny kontrakt med klubben.

Det skal være snakk om en kontrakt ut kommende sesong, som har en verdi på rundt 75 millioner kroner.

Etter at Ibrahimovic ble hentet fra LA Galaxy har han scoret ti mål på 18 kamper, noe som viser at han absolutt har noe på fotballbanen å gjøre, til tross for alderen.

Disse kan de andre norske klubbene møte

For Rosenborg, som er seedet i andre runde, venter enten litauiske Riteirar, latviske Ventspils eller ungarske Budapest Honvéd. Åge Hareides nye klubb slo islandske Breidablikk 4–2 på Lerkendal i første runde.

Viking, som er kvalifisert til europaligaen i kraft av cuptittelen fra i fjor, kommer inn i kvalifiseringen denne runden. Stavanger-laget kan enten møte skotske Aberdeen, Standard Liège fra Belgia eller nederlandske Willem II.

Trekningen finner sted i sveitsiske Nyon mandag, mens kampene spilles 17. september. På grunn av koronasituasjonen spilles det kun enkeltkamper i kvalifiseringen.

Molde, som er med i kvalifiseringen tli mesterligaen, kan møte GNK Dinamo (Kroatia), Young Boys (Sveits), Crvena Zvezda (Serbia), Qarabağ (Aserbajdsjan) eller Maccabi Tel-Aviv (Israel). Molde slo finske KuPS 5-0 i første kvalifiseringsrunde, mens Celja fra Slovenia ble slått 2-1 borte i andre runde.

(©NTB)