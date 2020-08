Lady Gaga med klar beskjed: – Bruk munnbind

Natt til mandag var det duket for MTV Video Music Awards og Lady Gaga var uten tvil den som stjal showet og kunne dra hjem med hele fem priser.





Hun fikk pris for beste låt, «Rain on me», årets artist, beste samarbeid og beste levende bilder.

Se bilder fra arrangementet i bildekarusselsen øverst i saken.

Vinnere MTV Music Awards 2020 Årets vinnere: Årets video: The Weeknd - «Blindis Lights» Årets artist: Lady Gaga Årets sang: Lady Gaga og Ariana Grande – «Rain on me» Beste samarbeid: Lady Gaga og Ariana Grande – «Rain on me» Beste nye artist: Doja Cat Beste pop: BTS – «On» Beste hiphop: Megan Thee Stallion – «Savage» Beste rock: Coldplay – «Orphans» Beste alternative musikk: Machine Gun Kelly – «Bloody Valentine» Beste latinamerikanske: Maluma og J. Balvin – «Qué pena» Beste R & B: The Weeknd – «Blinding Lights» Beste K-pop: BTS – «On» «Video for good»: H.E.R. – «I can’t beathe» Beste musikkvideo fra hjemmet: Ariana Grande og Justin Bieber – «Stuck with U» Beste karantene prestasjon: CNCO – «Unplugget at home» Beste «direction»: Taylor Switft – «The man» Beste levende bilder: Lady Gaga og Ariana Grande – «Rain on me» Beste «art direction»: Miley Cyrus – «Mother’s daughter» Beste visuelle effekter: Dua Lipa – «Physical» Beste koreografi: BTS – «On» Beste redigering: Miley Cyrus – «Mother’s Daughter» Beste gruppe: BTS Årets sommerhit: Blackpink – «How you like that» TriCon Award: Lady Gaga

Klar beskjed

For hver pris hun fikk kom hun med forskjellige antrekk med matchende munnbind

– Jeg vil at dere skal elske dere selv i kveld og hver kveld. Feir dere selv, elsk hvem dere er. Vær snille og bruk munnbind, sa artisten fra scenen.

Helt til slutt fikk hun den nye hedersprisen TriCon-prisen for sine flerdimensjonale prestasjoner noe som artisten satte stor pris på.

– Dette betyr mer for meg enn dere kan forestille dere. Jeg har laget musikk siden jeg var liten, og selv om jeg hadde store drømmer, kunne jeg aldri se for meg å få en pris som dette, sa hun etter å ha mottatt hedersprisen.

Deler av nattens opptredener, takketaler og prisutdelinger var innspilt på forhånd, mens resten foregikk live fra flere ulike scener i New York uten publikum, skriver AP.

Hyllet Chadwick Boseman

Den avdøde «Black Panther»-stjernen, Chad Boseman, som bare ble 43 år gammel ble hyllet under prisutdelingen av vertinne Keke Palmer

– Vi dedikerer kveldens show til en mann som beveget så mange. Han er en ekte helt, ikke bare på lerretet, sa Palmer.

Andre artister benyttet anledningen til å ta opp andre viktige tema.

– Det er vanskelig for meg å feire nå, og å nyte dette øyeblikket, så jeg vil bare si: Rettferdighet for Jacob Blake og rettferdighet for Breonna Taylor, sa The Weeknd etter å ha mottatt sin pris.