Veganere vil ha statsstøtte – politiker rister på hodet: – Total mangel på forståelse

Norsk vegansamfunn får sterke reaksjoner for at de ønsker å bli et livssynssamfunn og vil søke om offentlig støtte.

– Veganisme er allerede anerkjent som livssyn i Norge. At vi vil bli et samfunn, handler om at vi vil sette fokus på dyrene og ikke bare maten som debatten ofte handler om, sier Samuel Rostøl, leder i Norsk vegansamfunn.

Han forteller at de ønsker et bedre diskrimineringsvern, og mener at det å bli et livssyn er rett vei å gå.

Vil ikke gi offentlig støtte

Sp-politiker Jenny Klinge lurer derimot på hvorfor man skal bruke penger på at «fanatiske kjøtthatere skal få rekruttere flere veganere».

KRITISK: Stortingsrepresentant for Senterpartiet Jenny Klinge ønsker ikke at vegansamfunnet får offentlig støtte. Foto: Foto: Ragne B. Lysaker / Senterpartiet

– Det er ikke så oppsiktsvekkende å kalle organisasjonen fanatisk når de mener at over fem millioner nordmenn skal gå fra et vanlig norsk kosthold med kjøtt, fisk, egg og melkeprodukter, til vegansk, sier Klinge.

Hun mener at vegansamfunnet er ekstremt fordi det viser hvilket syn de har på norsk kosthold.

– Og ikke minst sier det noe om den totale mangelen på forståelse for hvordan norsk landbruk foregår, og hvordan vi skal ha en norsk matvareberedskap for fremtiden, sier Klinge.

– Hvorfor er det så ille at akkurat denne organisasjonen får støtte?

– Vi må være forsiktige med hva vi bruker offentlige penger på. Hvis Norsk vegansamfunn får penger, så burde ordningen om støtte for tro og livssyn endres, mener Klinge:

– De har uttalt at de ikke bare er et livssyn, men at de også vil bekjempe kjøttlobbyen. Denne kjøttlobbyen er norsk landbruk, norske bønder og produsenter som gir oss nordmenn muligheter til å overleve.

LEDER: Samuel Rostøl i Norsk vegansamfunn ønsker at de skal få offentlig støtte. Foto: Geir Olsen /NTB Scanpix

– Ikke mot norske bønder

Samuel Rostøl mener selv ikke at de er imot norske bønder.

– Vi vil kjempe mot produksjon av kjøtt, dyr og utnyttelse av dyr, sier han.

Han mener at Senterpartiet diskriminerer Norsk vegansamfunn etter å selv ha programfestet at de vil øke bevilgningene til tro- og livssynssamfunn.

– Det er uforståelig. Vi må anerkjenne at veganisme er et livssyn, og gjør man det så kan man ikke diskriminere oss fordi vi er uenige med norske politikere, sier Rostøl.

Jenny Klinge er bekymret over innstillingen til Norsk vegansamfunn.

– I store deler av det landet her har vi gress og beitemark som ressurser. Vi er avhengig av at dyr omdanner denne energien til mat for oss i form av kjøtt og melk, sier Klinge.

Hun understreker at dersom Norsk vegansamfunn når frem med sitt budskap, må man kutte ut et kosthold gjennom generasjoner.

– Da kommer vi til å bygge ned norsk landbruk såpass at vi en dag ikke klarer oss selv, og det er min bekymring. Vi kan ikke gi støtte til et livssyn som vil spre en vrangforestilling, sier Klinge.

Får ikke umiddelbar økonomisk støtte

Dersom Norsk vegansamfunn blir anerkjent som et livssynssamfunn, betyr ikke dette at de automatisk vil få økonomisk støtte.

– Vi må fylle endel vilkår som loven legger veldig klare rammer for. Gjør vi ikke det, vil vi ikke få statsstøtte, sier Rostøl.

Samtidig tror Samuel Rostøl at de er verdens første veganske livssynssamfunn.

– Vi vil være en motvekt til de 80 millionene som brukes hvert år på å reklamere for kjøtt. Vi vil rette fokuset tilbake på dyret og gi dyrene mer plass, sier han.