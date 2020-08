Mandag ble det kjent at tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at det trolig var dobbelt så mange som ble koronasmittet på private arrangementer som på utesteder i første del av august.

Det er knyttet noe usikkerhet til talene, ettersom de er basert på hva smittede selv oppgir som kilden til smitte. Ifølge deres tall oppga ni prosent av dem som ble smittet i Norge i uke 31-32 og 32-33 at dette skjedde på et serveringssted. Over dobbelt så mange har oppgitt at de er blitt smittet ved private arrangementer i samme periode.

Ser en endring

De siste ukene har norske politidistrikt ved flere anledninger uttalt at de har fått inn mange meldinger om private hjemmefester. Kommunikasjonsrådgiver Eirik Wilmann i Oslo politidistrikt forteller til TV 2 at de har merket en endring etter at den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt ble innført 8. august.

– Generelt så merker vi en økning i den type meldinger i tidsrommet da kranene stenger, og at det er en forskjell mellom før og etter normal åpningstid. Meldingene om dette øker når kranene stenger, sier han.

Da skjenkerestriksjonene ble innført tidlig i august, uttalte helseminister Bent Høie (H) at han var bekymret.

– Det er noe vi ser internasjonalt, at ved bruk av alkohol er det sånn at de fleste senker guarden litt og det blir enklere å glemme. En kan fort bli tett på hverandre, sa han da.

– Meningsløst

– Hvor mange bevis trenger regjeringen for å forstå at et nasjonalt skjenkeforbud har ført til økt hjemmefester og økt smittespredning? spør helsepolitisk talsperson i Frp, Åshild Bruun-Gundersen.

Hun synes lite om regjeringens tiltak om å innføre nasjonal skjenkestopp ved midnatt, et tiltak som ble innfør 8. august i år.

– Dette er meningsløst på alle måter, og bør opphøre snarest, sier hun til TV 2.

– Det har ingen effekt på smittespredning, og det har Frp påpekt hele tiden. Med den siste tidens statistikk har vi fått bevis på det. Helseminister Bent Høie kan ikke skylde på smittespredning i anledning innføring av skjenkestopp som tiltak. Det har ikke hatt effekt på annet enn at det har blitt flere hjemmefester som har gitt mer husbråk, omfatttende forstyrrelser i nabolag og økt belastning for politiet, sier Bruun-Gundersen.

Også byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), ønsker en revurdering av skjenketidene.

– Serveringsbransjen har gjort en god jobb med å tilpasse seg smittevernreglene, og er i en helt annen posisjon nå enn de var i mars til å organisere serveringen på en måte som ikke bidrar til smitte. En utvidelse av skjenketidene vil forhåpentligvis gjøre at det blir færre private fester og bedre kontroll med alkoholinntaket, sier han i en e-post til TV 2.

To siktet etter grottefest

Mandag ble det kjent at to personer er siket etter den mye omtalte grottefesten i Oslo, der 27 personer ble sendt innom sykehus med kullosforgiftning.

– Alt ved den festen var spinnvilt, sier Bruun-Gundersen.

– Det viser at ungdom blir mer kreative når skjenking på byen opphører, og det er problematisk. Det er direkte naivt å tro at ungdom vil slutte å feste på ubestemt tid, under en pandemi som i ytterste konsekvens kan vedvare i flere år. Dette minner om forbudstida på 20- og 30-tallet, det førte til det samme. Festene flyttes under jorda, og der har ikke politiet kontroll, fortsetter hun.

Bruun-Gundersen i Frp foreslår å gjenoppta normal skjenking, og heller ta i bruk tiltak som byvakter.

– Det er blitt gjort i Arendal i sommer. En byvakt passer på det som skjer på gateplan, mens utelivet passer sine egne lokaler. Da trenger man ikke belaste politiet så enormt som de har blitt.

– Veldig mye

Et bilde tatt på Frogner mandag formiddag viser store mengder tomgods plassert ved et par søppeldunker. «Hensetting av avfall ved returpunkter er ulovlig og kan medføre bøter», står det på søppeldunkene.

– Det er veldig mye, men ikke mer enn vi har sett før, dessverre, sier pressekontakt Jørgen Bakke Fredriksen ved Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune.

– Men slikt skal jo ikke ligge der, fortsetter han.

De tre første månendene etter at koronaviruset kom til landet opplevde etaten en økning på 20 prosent av glass- og metall-avfall. Også i juli, som generelt er en rolig måned, var det mye avfall av denne typen, ettersom folk valgte å feriere hjemme, opplyser han. Fredriksen sier at det blir vanskelig å knytte tomflaskene og -boksene på bildet direkte til private fester.

– En fare er at om det først står en pose der så legger neste person sin der også, og får en effekt av at folk tror det er fullt. Vi har også hatt utfordringer det siste året og har hatt for dårlig tømming i perioder. Slikt kan skje når innsamlingen ikke fungerer helt kombinert med økningen, sier han.

FHI og Helsedirektoratet har ikke besvart TV 2s henvendelser i denne saken.