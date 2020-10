I Lærdal står en av svært få 1985 Ferrari Testarossa monospeccio. Det er en veldig tidlig modell - nummer 70 ut fra produksjonsbåndet - og har bare ett utvendig speil. Derav betegnelsen "monospeccio".

Det var bare de første produserte bilene som fikk denne spesielle speilløsningen – og det er noe av grunnen til at det er den mest ettertraktede utgaven av Testarossa. Senere kom den mer tradisjonelle løsningen - med to utvendige speil.

De tidlige modellene har dessuten enbolts hjul og den såkalte A-motoren (12 sylindre, 4,9 liter) som har 100 prosent mekanisk innsprøytning.

Vi snakker et skikkelig samlerobjekt, her.

Og dette er altså bilen vi har fått anledning til å låne for en test. Noen ganger har vi mer flaks enn vi fortjener ...

Ferrari Testarossa er en bil med mye historie – og akkurat denne er ekstra spesiell. Foto: Mats Brustad

80-tallshelter

For de som ikke vokste opp på 80-tallet, skal vi forklare litt av bakgrunnen for hypen rundt denne bilen.

Ferrari Testarossa kjempet hardt om å være den kuleste poster-bilen med Lamborghini Countach. De to ble brukt i utallige filmer og TV-serier - og var altså yndet som plakat-pynt.

Testarossa var dessuten sentral i den svært populære TV-serien "Miami Vice", der Don Johnson spilte hovedrollen.

For ikke å snakke om TV-spillet "Out Run" - der du kjørte Ferrari Testarossa. Spillet fikk rett og slett legendestatus – "alle" spilte det.

Du skal lete lenge etter en bil med slisset manuell girkasse og V12-motor blant moderne biler ...

Alt var lov

80-tallet var på sett og vis det tiåret der superbilene virkelig fant sin plass. Design og mote var på mange måter på sitt sprøeste på denne tiden, og alt var lov. Husk at mange av oss mente at for eksempel pastellfargede magebelter og hockeyhår var stilig på denne tiden.

Men mens kles- og frisyre-trender holdt seg omtrent som et glass Cola som blir stående i sommersola en hel dag, har Testarossa eldtes som god vin. Den blir bare flottere og mer ettertraktet med årene.

Spesiell bil

Og siden Out Run altså er det nærmeste de fleste av oss faktisk kom å kjøre bilen, er det stort å endelig få muligheten til å prøve den.

Det er mye å fortelle om denne bilen. Den helt spesielle historien rundt de karakteristiske rillene langs siden, hvorfor man laget en knekk på nøkkelen - og forklaringen på at det fulgte med en metallslegge (!) da denne bilen ble kjøpt ny!

Alt dette og mye mer får du vite mer om, hvis du klikker på videovinduet øverst i artikkelen.

