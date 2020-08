Porsches første elbil, Taycan, er en stor suksess i Norge. Over 3.000 norske kunder hadde betalt depositum på 20.000 kroner, i god tid før bilen var i landet. Nå er Porsche godt i gang med å levere ut biler, og Taycan har blitt et vanlig syn på veiene våre.

Dette er bilen som kommer til å gi Porsche en historisk salgsrekord i Norge i år. For første gang er de inne blant de 20 mest solgte bilmerkene her til lands.

Etter planen skulle Porsche følge den ganske kjapt opp med en større og mer praktisk utgave, kalt Cross Turismo.

Drøyer lanseringen

I praksis er dette stasjonsvognutgaven av Taycan. Slik sett også en svært attraktiv bil for det norske markedet. Der Taycan har fokus på det sportslige (og ikke på plass), er Cross Turismo større og mer høyreist.

Porsche har tidligere kommunisert at bilen skulle komme i høst. Men nå er det klart at den er utsatt.

Porsche-sjefen Oliver Blume bekrefter nemlig nå at de skal drøye lanseringen av Cross Turismo. Årsaken skal blant annet være at Taycan selger så bra at de ønsker å ha fullt fokus på den litt til. Hvor lenge det drøyer til Cross Turismo er her, vil ikke Blume si noe konkret om, bare at den skal komme "tidlig i 2021".

Porsche bekrefter: Kommer med to nye elbiler

Dette er konseptversjonen av kommende Taycan Cross Turismo, nå er det klart at den likevel ikke kommer på markedet i år.

Oppdaget den i Rygge

Taycan Cross Turismo har forresten vært i Norge allerede. Tidligere i år fikk vi i Broom tilsendt flere biler av den, fra lesere som kom over bilen ute på test. En av dem var Mats-André Buraas.

Han oppdaget en prototype av Taycan Cross Turismo på test, i Rygge.

– Jeg kjører Tesla Model 3 selv, og superladet bilen min på Rygge. Da oppdaget jeg både Taycan og en ny stasjonsvognutgave. Den var akkurat like kul som jeg håpet på. Det så ut som en litt kortere versjon av Panamera Sport Turismo. Bilen var elegant å se på, med fine linjer. På innsiden rakk jeg bare å se at mesteparten var tildekket fortalte Mats den gangen.

Se hva som plutselig dukket opp i Mo i Rana

Toppfart: 312 km/t

Topputgaven av Taycan Cross Turismo skal ifølge Porsche klare 0-100 km/t på 3,5 sekunder, mens toppfarten oppnås på 312 km/t. Det er virkelig respektable ytelser i en «praktisk» elbil.

Ladekapasiteten blir den samme som i Taycan. Det vil si at bilen støtter 800 volt og en effekt på 350 kW.

Produksjonen vil foregå på Porsches nye CO2-nøytrale fabrikk i Zuffenhausen, hvor 1.200 personer er ansatt. Med nye Cross Turismo ventes det ytterligere 300 nye ansatte.

LES MER: For første gang er de et av Norges mest solgte bilmerker

Se video av Porsche Taycan i Norge under: