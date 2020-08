Fotballryktene: King jaktes av storklubb

Joshua King er ønsket av Tottenham. José Mourinho skal være interessert i å forsterke klubbens angrep med den norske landslagsspilleren. Ifølge TalkSport, skal Kings agent, Jim Solbakken, ha vært i London for å diskutere en mulig overgang med Tottenhams representanter.

Barcelona forbereder seg på å miste Luis Suárez i sommer. Nå har den spanske giganten sett ut Manchester City-spiller Gabriel Jesus som den perfekte erstatter. Brasilianeren har aldri klart å bli førstevalget foran Sergio Agüero, men klubben skal likevel ønske å beholde ham, skriver SI.

Leeds United sikret seg i helgen både Robin Koch og Rodrigo Moreno. Nå har Marcelo Bielsa kastet øynene over på Arsenal-keeper Emiliano Martínez. Til tross for at klubben har både Illan Meslier og Kiko Casilla, kan argentineren være på vei inn portene på Elland Road, ifølge Mundo Deportivo.

Juventus er klare for å selge brasilianske Douglas Costa. Den tekniske kantspilleren blir sett på som overflødig i Torino, etter at svenske Dejan Kulusevski ble hentet fra Parma, hevder Calciomercato.

Donny van de Beek nærmer seg Manchester United med stormskritt. 23-åringen fikk sitt store gjennombrudd i Ajax sammen med Matthijs de Ligt og Frenkie de Jong i 2018/2019-sesongen.De to sistnevnte fikk store overganger forrige sommer, nå ser det ut til at det er Donny van de Beek sin tur til å flytte fra Amsterdam.

PSG skal ha gjort et sent forsøk på å signere Thiago Silva på en ny kontrakt. Den franske storklubben skal ha angret på avgjørelsen med å slippe midtstopperen, men tilbudet skal ha kommet for sent, røper Silvas agent til Goal.

Arsenal-spiller Sead Kolašinac er på vei tilbake til Schalke 04. Den bosniske venstrebacken tilbrakte seks år hos tyskerne før han dro til Arsenal. Nå skal et utlån til gamleklubben være rett rundt hjørnet, ifølge Bild.