– Trump er hensynsløs og oppfordrer til vold

Etter at en mann ble skutt og drept under sammenstøt mellom tilhengere og motstandere av president Trump i Portland, har ordkrigen spisset seg kraftig til.

Trump har søndag lokal tid tvitret og retvitret en rekke meldinger om at Demokratene er svake i håndteringen av voldelig kriminalitet og at byer som styres av partiet, er herjet av kaos og utenfor all kontroll.

Trump, som har vært ordknapp rundt drapene på George Floyd og skytingen mot Jacob Blake, retvitret blant annet en hyllest til den avdøde i Portland.

– Hvil i fred, la presidenten selv til på meldingen som hyllet drapsofferet som er identifisert som Trump-tilhenger og medlem i den lille høyreradikale gruppa Patriot Prayer.

– Han oppfordrer til vold

Trumps uttalelser den siste tiden får hans motkandidat i presidentvalgkampen, Joe Biden, til å rase.

– Hva tror presidenten kommer til å skje når han fortsetter å blåse liv i de hatefulle og polariserende flammene i samfunnet vårt, og bruker skremselspolitikk for å piske opp støttespillerne sine? Han er hensynsløs og oppfordrer til vold, svarer Biden i en uttalelse.

Trump på sin side har svart med en lang rekke Twitter-meldinger der han går til angrep på Biden.

– Når skal «Slow» Joe Biden kritisere anarkistene, kjeltringene og uroskaperne i ANTIFA? Nå skal han foreslå å hente inn nasjonalgarden i DÅRLIG STYRTE og lovbruddsinfiserte demokratbyer- og stater? Husk, han kan ikke meste de «Crazy Bernie Super»-liberales stemme! skriver Trump blant annet.

Trump skriver også at Biden ikke kan slå hardt ned på kriminalitet fordi han ikke kan miste Sanders-tilhengerne.

– Hold deg borte

Flere framtredende demokrater, deriblant Chuck Schumer , som er mindretallsleder i Senatet, og Portland-ordfører Ted Wheeler, kaster seg på Bidens kritikk.

Wheeler fikk gjennomgå i en rekke Twitter-meldinger signert Trump søndag, der presidenten gjentar sitt «LAW AND ORDER»-budskap. Trump kaller blant annet Wheeler for en «idiot», og sier ordføreren aldri vil få slutt på volden uten hjelp fra føderale myndigheter.

– Folk i Portland og alle andre byer og deler av det flotte landet vårt ønsker lov og orden. Venstreradikale demokratiske ordførere, som tullingen som styrer Portland, eller fyren som akkurat nå er i kjelleren sin uten å ville lede eller engang å ta et oppgjør med kriminaliteten, vil aldri være i stand til å gjøre det, skriver presidenten i en av meldingene.

Wheeler responderte på kritikken på en pressekonferanse søndag. Han mener uroen man nå ser er et resultat av måten Trump styrer landet.

– Alvorlig talt, herr president, lurer du på hvorfor det er første gang på flere tiår at Amerika ser denne mengden vold? Det er du som har skapt hatet og splittelsen, sier Wheeler.

Trump selv kom med flere negative Twitter-meldinger om Portland-ordføreren mens pressekonferanse pågikk. Konfrontert med Twitter-meldingene ber Wheeler Trump holde seg unna.

– Jeg setter pris på om presidenten støtter oss, eller hold deg borte, for helvete, er den klare beskjeden fra Portland-ordføreren.

Ber Trump la være å komme til Kenosha

Tirsdag reiser Trump etter planen til Kenosha i Wisconsin, byen der en afroamerikansk mann ble skutt av politiet under en pågripelse for en uke siden, for å «inspisere ødeleggelsene» etter uroen som har vært siden hendelsen.

Flere fremtredende politikere ber Trump la være å besøke byen, og sier at nærværet hans kun vil gjøre situasjonen verre.

– Jeg mener besøket kun har ett formål, og det er å hisse opp stemningen og å gjøre ting verre, sier den demokratiske kongressrepresentanten Karen Bass til CNN.

Bass er leder for gruppen Congressional Black Caucus der de fleste av kongressens afrikansk-amerikanske medlemmer er organisert.

Wisconsin-guvernør Tony Evers ber i et brev presidenten skrote planene om et Kenosha-besøk. Evers skriver at han er redd for at Trumps tilstedeværelse vil «forsinke helbredelsen» til byen.

– Jeg, sammen med andre ledere i samfunnet som har ytret seg, er bekymret for hva din tilstedeværelse vil bety for Kenosha og vår delstat, skriver Evers i brevet som er gjengitt av CNBC.

– Jeg er redd din tilstedeværelse kun vil utsette arbeidet med å komme over splittelsen og komme oss videre sammen.

Nekter for at han forsøker å forverre uroen

Republikanerne nekter for at Trump forsøker å forverre uroen med den skarpe retorikken og argumenterer for at han kun vil gjeninnføre ro og orden. De anklager videre demokratiske ordførere og guvernører for å ha mistet kontrollen over byer som har blitt herjet av demonstrasjoner, sammenstøt og hærverk. Senest fredag omtalte Trump demonstrantene som anarkister og plyndrere.

– Joe Biden har vært passiv i flere måneder og vegret seg for å fordømme vold og kaos fra sine allierte i demokratstyrte byer, tvitret Jason Miller fra Trump-kampanjen søndag.